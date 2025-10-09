Colo Colo sufrió una amarga derrota en el amistoso contra Deportes Puerto Montt, donde los albos cayeron por 2 tantos a 1, y ya comienzan a pensar en el final del campeonato y lo que se pasará la próxima temporada. En ese contexto, Arturo Vidal se refirió a su continuidad en el equipo.

En conversación con ESPN, Vidal señaló que seguirá en el equipo nacional. “No lo puse en duda, es la verdad, soy un jugador competitivo, toda la vida me ha gustado competir y por eso me vine de Europa”, explicó tras el encuentro.

La razón por la que Vidal llegó a Colo Colo

En la misma línea, el jugador señaló que esa fue su motivación para fichar por los albos el 2024. “Podría haber jugado hasta los 50 años en Europa si me hubiese ido a un equipo de mitad de tabla o peleando el descenso, pero me ha gustado siempre competir. Por eso me vine al mejor equipo de Chile, para pelear la Libertadores”.

Vidal regresó el 2024 a los albos tras su salida de Athletico Paranaense/Photosport

Agregando que su meta es ayudar al Cacique a avanzar en las competencias internacionales. “Lo tengo muy claro, si el próximo año Colo Colo no clasifica a los objetivos, seguramente me sentaré con el presidente y veremos la mejor opción. Pero no es una opción que cualquier jugador podría tomar, yo la tomo porque soy competitivo y me gusta tener a Colo Colo en lo más alto”.

El presente de Colo Colo

Actualmente, el equipo que dirige Fernando Ortiz se encuentra en el octavo puesto de la tabla de posiciones que, de cerrarse así, no clasificarían a ninguna competencia internacional.

Sin embargo, los albos están a solo 4 puntos del séptimo lugar, espacio que sí da una plaza para la fase de grupos de Copa Sudamérica.

En el Campeonato Nacional aún quedan 7 fechas por disputarse, por lo que los albos aún tienen grandes opciones de avanzar en la tabla y lograr clasificar a las competiciones internacionales.