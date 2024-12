En Colo Colo sólo saben de partidas en este mercado de pases. Se fueron futbolistas importantes y hasta ahora no hay ningún jugador fichado, aunque hay uno que está muy cerca de llegar al Cacique.

Según señaló el periodista Daniel Arrieta en TNT Sports, el reemplazante de Brayan Cortés en el Cacique seguramente será Matías Dituro. Y para eso entregó tres datos sobre la llegada del meta al Monumental.

Las razones por las que Dituro se acerca a Colo Colo

Lo primero que dijo Arrieta es que “me marcan es que a Dituro le seduce venir a Colo Colo, es algo muy atractivo para él. Muchos dicen ‘está en España, en Europa, es imposible que venga’. Pero en los primeros contactos dijo que le seduce venir, es un desde importante”.

Luego apuntó a otro asunto. “El punto dos es que desde lo económico no tiene un sueldo que se escapa a lo que puede pagar el mercado chileno. Es similar a lo que ganaba Cortés este año en Colo Colo, se puede traer”.

“El punto tres es que sacar a Dituro desde la segunda división de España, desde el Elche, no es algo que se escape de Colo Colo. Es menos de 500 mil dólares, bordea los 400 mil dólares. No tengo la cifra exacta, pero por lo que he preguntado es una cifra similar. No es inalcanzable”, señaló Arrieta.

Luego señaló que seguramente no llegará solamente por una temporada. “Si deja el fútbol español para llegar a Colo Colo, seguramente el contrato será por un mínimo dos años”, confesó el periodista.

Dituro tiene 37 años y ha jugado 16 de los 18 encuentros que el Elche ha disputado esta temporada en España. El elenco marcha quinto, a ocho puntos del líder Racing de Santander.