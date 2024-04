Colo Colo vivió una noche amarga frente a Cobreloa y no pudo sumar en la fecha 8 del Campeonato Nacional. A pesar de tener un hombre más, los albos no encontraron el gol en el Estadio Monumental y cayeron por 2-0 frente a los loínos. Tras el duelo, Jorge Almirón atendió a los medios de comunicación.

El entrenador habló del resultado y las polémicas del encuentro, pero hubo una pregunta al final de la conferencia de prensa que lo descolocó. El DT fue consultado por Dylan Portilla y Leandro Hernández, juveniles que volvieron a las prácticas de la Proyección tras haber trabajado con el primer equipo.

“¿Qué problema le ves? No entiendo. ¿Son la solución, crees? No sé por qué la pregunta, porque no tiene nada que ver con el partido de hoy”, partió diciendo Almirón. De todas formas, igual contestó por qué ambos jugadores volvieron a entrenar con los juveniles.

“Son chicos que son del club, creo que están con molestias. Yo los subo a entrenar conmigo, pero vienen jugando muchos partidos. Leandro está con una molestia. La consecución de partidos hace que no estén con nosotros”, respondió.

“No sé por dónde viene la pregunta. No viene de lugar, pero está bien. ¿Te respondí, no?”, dijo después el entrenador, dando fin a la rueda de prensa.

Portilla no suma minutos en esta temporada de Colo Colo, mientras que Hernández jugó 35 minutos en la derrota frente a O’Higgins, donde Almirón probó un equipo alternativo. Por la respuesta, el DT no cierra las puertas para considerarlos a ambos en el primer equipo a futuro

