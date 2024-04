Alfredo Stöhwing habló en un viernes que sentencia el regreso de Aníbal Mosa a la presidencia de Blanco y Negro con una oscura jugada en el directorio de la concesionaria. La pregunta queda botando: ¿en la controladora alba se hacen las cosas por el bien del club o por egos individuales?

Más allá de la respuesta, Stöhwing habló a espera de la elección ya zanjada que lo saca del máximo sillón de Colo Colo, y disparó duro contra la cabeza del bloque contrario.

“Es una burla a los hinchas que salga un director para provocar la elección, como en todos los mandatos de Mosa, y que vuelva a aparecer en menos de un mes. Es una actitud muy poco seria, que no vislumbra buenas cosas y habla mal de todos los involucrados en esa estratagema”, dijo Stöhwing.

El directivo agregó que “tengo mucha preocupación. No solo son los resultados objetivos que uno ve. Cuando empezó el desastre de la administración de Mosa me empecé a acercar, me incluí en reuniones y ahí me ofrecieron entrar al directorio. Mi llegada al directorio fue por lo hecho por Mosa. Es el estilo, el desorden institucional, la complacencia y afán de popularidad con todo el mundo, falta de respeto mutuo con los jugadores. Ahora hay cinco entidades ofreciendo buenas condiciones para sumarse como sponsors, además de los que quieren sumarse al naming rights. Todo eso se desarma fácilmente por la falta de seriedad”.

“Mosa es dañino y peligroso”

“Mosa busca popularidad desenfrenadamente, no necesito recordarles cosas. No está en la posición que debe tener un dirigente de un club que quiere profesionalizarse. Eso además del afán de poder, hacer todas las cosas él, un personalismo que es muy dañino y peligroso, particularmente en el fútbol”, complementó Stöhwing en su ataque directo.

Por otro lado abordó el ofertón populista con el que intentó salvar su cargo: “mi pretensión era organizar lo del estadio con todo el club y finalizar mi período antes de la fecha aniversario, fijar la Junta de Accionistas en marzo. Me parecía que el presidente del centenario tenía que venir del Club Social y Deportivo. Yo quería que fuera uno el presidente que preparó todo y otro el que estuviera en la fecha”.

Respecto al Club Social y Deportivo, y el cambio de bando del presidente Matías Camacho, Stöhwing expuso que “hemos tenido una muy buena relación con el Club Social y Deportivo. Es sorpresivo, sin argumentos razonables, porque trataron de explicármelas y no las entendí. Por los proyectos y la administración lo siento mucho”.

Sentencia que “ya se está hablando de cambios en gerencia y yo mantuve la mayoría de los cargos. Estoy muy sorprendido, las conversaciones iban muy bien y me enteré a última hora del cambio. Matías Camacho era la persona más enterada del club, le informé permanentemente a él durante todo mi mandato”.

