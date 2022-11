Zaldivia y su renovación: "Si sintiera que no estoy para el nivel que Colo Colo requiere, me iría solo"

Matías Zaldivia es uno de los jugadores que terminan contrato con Colo Colo. Es junto a Gabriel Suazo y Esteban Pavez los jugadores que más años llevan en el club, por lo que su deseo es renovar, a pesar de que perdió la titularidad con Emiliano Amor y Maximiliano Falcón.

A su favor cuenta con la nacionalidad chilena, que se le entregó a fines del año pasado, por lo que como tercer central es importante para Gustavo Quinteros. De hecho cuando estuvo lesionado Emiliano Amor, el DT confió en el ex Arsenal de Sarandí que respondió de buena forma.

En el estadio Monumental el Mati habló con Radio ADN, donde aseguró que "ahora tendrá que charlar el club con mi representante, pero yo le dejé bien claro que me siento bien, competitivo, necesito jugar y en eso está lo que pienso".

De hecho piensa que la camiseta aún no le queda grande, por lo que su intención es continuar en Macul. "Quiero disfrutar de esto y todavía creo que le puedo dar mucho a Colo Colo, por eso quiero renovar. Si yo sintiera que ya no estoy para jugar al nivel que Colo Colo requiere, me iría solo", manifestó.

De todas formas, asegura que en caso de que tenga que salir del Cacique lo hará pues su deseo es sentirse una pieza vital en un plantel. "Tengo 31 años, mucha carrera por delante y no me cierro a nada. Por eso iría a cualquier club que me haga sentir importante, porque eso es lo que necesita cualquiera jugador", confesó.

Finalmente tuvo palabras de elogio para todos los compañeros que remaron para conseguir la estrella 33, la segunda que obtiene el Mati en el torneo nacional. "Llegaron refuerzos importantes, se armó una base sólida y se dieron los resultados. El año pasado estuvimos muy cerca de lograr el objetivo, pero por temas del Covid se nos escapó. Este año fuimos justos merecedores del torneo", expresó.