Barticciotto y la continuidad de Mati Zaldivia en Colo Colo: "Si no se le han acercado es índice de que no le quieren renovar"

En Colo Colo están enfocados en un puro objetivo en estos momentos, que es ser campeones a fin de año. Gustavo Quinteros sufre eso sí la baja de dos titulares para esta etapa del torneo, pues Emiliano Amor y César Fuentes no están disponibles por lesión.

Por lo mismo es que el DT le dio la oportunidad de ser titular a un veterano de los albos: Matías Zaldivia, quien ha sufrido graves lesiones en el Popular pero ahora se afianzó como titular ante la ausencia del central argentino.

El problema para el Mati es que a fin de año termina su contrato en Colo Colo y puede salir después de siete años y medio, siendo el jugador que más tiempo lleva en el primer equipo de los albos actualmente. Esto porque no hay claridad sobre su renovación.

Para Marcelo Barticciotto, el tema es complejo y piensa que puede afectarle a Zaldivia. "Prefiero como jugador que me lo digan si no voy a seguir, aunque sea difícil. Si va un compañero mío a arreglar y a mí no me llaman, ya interpreto que no me van a renovar", comentó en Radio Cooperativa.

Luego el 7 del Pueblo indicó que "prefiero saberlo, es difícil mantener la motivación, pero debo preocuparme por mi futuro para el año que viene. Entendiendo que es algo difícil para los dirigentes".

Agrega en todo caso que si sigue Gustavo Quinteros, su palabra será clave. "Acá lo más importante es la opinión del técnico, si lo tiene considerado o no. Y para el técnico no es titular, ha perdido terreno, eso está más que a la vista", confesó.

Finalizó el Barti indicando que "ahora los dirigentes le preguntarán si lo considera o no para el año que viene, pero si no se le han acercado es índice de que no te quieren renovar, el jugador lo debe entender así".