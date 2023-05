Colo Colo fue exigente rival para Boca Juniors en los primeros 20 minutos de la parte inicial. De hecho, César Fuentes obligó a Sergio Romero a una tapada espectacular recién iniciado el encuentro. O Carlos Palacios, quien desbordó al menos en dos ocasiones al promisorio Valentín Barco.

Pero nada de eso fue suficiente y los Xeneizes se impusieron por 2-0 en el estadio Monumental por la fecha 3 del Grupo F en la Copa Libertadores. Para colmo, el local regaló el segundo tanto: un error garrafal de Maximiliano Falcón dejó servido el festejo para el colombiano Sebastián Villa.

RedGol tomó contacto con Claudio Borghi, quien entre otras cosas, desmenuzó el fallo del defensor central uruguayo, quien conformó una línea de tres zagueros junto a Ramiro González y Daniel Gutiérrez. "También pasa porque cuando Colo Colo quiere volver hacia atrás en Chile no te van a apretar, a impedir jugar", fue parte de lo que le contó el Bichi a nuestro querido Paulo Flores.

"Acá le llegaron dos, Vázquez y Villa. Le dio la espalda a la cancha, que son cosas que deberían pasarte. El arquero debería haber gritado, no sé si lo hizo o no. Uno tiene que acostumbrarse a jugar partidos internacionales", afirmó también el DT tetracampeón con el Cacique, quien algo de responsabilidad le cargó también a Fernando de Paul.

Pero puso otro aspecto sobre la mesa. "A veces, la confianza te la da el resultado, la gente, que lo estima mucho. Y esta estima a veces te hace sentir intocable", aseguró sobre el Peluca, quien llegó a Macul desde el Rentistas de su país.

Borghi: "La patada de Palacios es una muestra de impotencia"

Otra jugada que Claudio Borghi analizó fue la que dejó con 10 futbolistas en cancha a Colo Colo en la caída ante Boca Juniors. Esa infracción de Carlos Palacios sobre el Colorado Barco que el árbitro brasileño, Raphael Claus, sancionó con tarjeta roja directa.

"Palacios en el primer tiempo lo estaba haciendo bien, no lo estaba haciendo mal. Era de sus mejores partidos", admitió el Bichi sobre la Joya, autor de cuatro goles en su estadía en el Cacique. Pero después explicó a qué se debió esa reacción del ex Vasco da Gama.

Sostuvo que "no sé por qué se enojó con Barco, no fue que él le haya pegado. A veces es una muestra de impotencia esas patadas", para dar la razón principal de ese golpe: ver que no había cómo dar vuelta la historia.