El nuevo lateral del Cacique se refirió a las declaraciones del DT, quien señaló que el equipo bajó su nivel tras la salida de varias figuras. No obstante, recalcó que debe servir como motivación. También enfatizó en que no viene a reemplazar a Suazo, sino que a hacer su propio camino.

Colo Colo aún mastica el sabor amargo de la derrota en la Supercopa de Chile frente a Magallanes y se prepara para sacarse las balas en el estreno en el Campeonato Nacional 2023. El Cacique debuta visitando a Deportes Copiapó en un partido donde iniciarán la defensa del título obtenido la temporada pasada.

La tarea no será para nada de sencilla, ya que varias figuras partieron y quienes llegaron siguen en rodaje, buscando adaptarse a la idea de Gustavo Quinteros. Uno de los que arribó en los albos para la presente campaña es Erick Wiemberg, quien tomó el lugar de Gabriel Suazo para buscar su gran oportundiad en el fútbol chileno.

"La versatilidad de poder jugar en toda la banda izquierda y donde me pida jugar, la disposición estará", explicó de entrada. "Mi prioridad es jugar de lateral, demostrar lo bueno que hice, aunque tuve que jugar de stopper después, pero el objetivo es demostrar lo que puedo dar en ese puesto, ya sea ofensiva o defensivamente".

Erick Wiemberg destacó que el plantel todavía se está adaptando. "Requiere un poco de tiempo, nos conocemos hace poco y hubo cambios. No pretendamos que de la noche a la mañana jugadores que nunca han estado juntos se puedan implementar así de fácil".

Aunque pese a esto, se mostró optimista. "Requiere un proceso, vamos muy bien para el poco tiempo y esperamos que desde este domingo se pueda ver algo mucho más sólido".

Para el lateral el llegar a Colo Colo es una oportunidad inmejorable tras un largo periodo sin sumar minutos por una lesión. "Hace ocho meses que no jugaba. Ya pasé la primera prueba de jugar un partido completo. De ahí para arriba es primero consagrarme en Colo Colo y después, haciendo las cosas bien, se dará una chance en la selección", reconoció.

En esa misma línea, destacó el trabajo de Gustavo Quinteros. "La forma de trabajar es súper simple. Te ayuda a que la puedas entender fácilmente, es un trabajo que viene aceitado con los muchachos de antes y uno se acopla a eso. Incentiva con las cosas fáciles y no complica. Te dice específicamente lo que quiere y es lo que uno debe hacer en la cancha".

Wiemberg no cree que Colo Colo se haya despotenciado

Cuando Colo Colo volvió a Chile de su pretemporada, Gustavo Quinteros sorprendió al señalar que el plantel bajó su nivel. "Se fueron jugadores y hoy estamos despotenciados, estamos buscando opciones para reemplazarlos y potenciarlo. Hicimos la pretemporada sin algunos de esos jugadores, pero durante el inicio y los partidos vamos a tratar de volver a dar funcionamiento al equipo para pelear el campeonato".

Sus dichos hicieron eco tras la Supercopa, pero tuvo respuesta desde el propio club. Erick Wiemberg puso el pecho a las balas y no se hizo problemas al respecto, señalando que "uno lo tiene que tomar como un incentivo para decir que estás aquí, no es ofensivo para nosotros. No creo que lo diga de una forma ofensiva por los que hemos llegado".

"Se fueron los goleadores del torneo pasado, pero hay más que están capacitados para cumplir esa labor. Si destacaron unos el año pasado, no significa que otros no las tengan. Contamos con que las puedan demostrar en este momento", agregó respecto a la delantera.

Ya a nivel personal, Erick Wiemberg dejó claro que, más allá de venir a ocupar el puesto de Gabriel Suazo, no es su relevo. "Hizo su función y es un referente, pero no vengo a reemplazarlo, vengo a formar mi propio camino. Quiero demostrar en el mismo puesto, pero no vengo a reemplazarlo".

Finalmente el lateral adelantó lo que será el choque con Deportes Copiapó. "Será un partido difícil, vienen ascendiendo y quieren demostrar. Ante Colo Colo todos quieren demostrar que juegan bien, me pasó a mí en Calera, que quería mostrarme ante los equipos más importantes de Chile".