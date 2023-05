Uno de los partidos más llamativos de la tercera fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores se jugará este miércoles 3 de mayo en Chile. Colo Colo y Boca Juniors se enfrentan por el Grupo F en el Estadio Monumental y todos esperan ansiosos que el encuentro se juegue. Eso sí, en la previa Walter Safarian advierte de las ventajas albas sobre los xeneizes.

En conversación con RedGol, el destacado periodista argentino le sopla al Cacique los puntos altos que tiene en comparación con su próximo rival, que a pesar de ser un gigante de Argentina y de Sudamérica no pasa por su mejor momento.

"Mira, si vas al morbo este el partido del famoso perro en el 91. Sí. Y el escándalo. Que la verdad es parte de la historia, y quedó ahí, en expediente fútbol, ¿No? Así es. Pero a ver, ninguno de estos jugadores ni de un lado ni del otro, tienen que ver con aquel partido, tienen que ver con esa historia", dispara de entrada.

Tras eso, destaca que "la diferencia es que Colo Colo tiene un equipo armado. Tiene un técnico que está hace un tiempo y que más allá de haberlo salvado del descenso en un momento determinado o de haber sido campeón, tiene rodaje. Y el técnico ha sabido elegir con quién reforzar y a quién pedirle que siga, y a quién decirle hasta acá llegaste dentro de la estructura del equipo".

"Lo que tiene Almirón es que agarró un equipo que él no armó, con jugadores que a lo mejor algunos no están dentro de lo que es la manera de su juego. Hay que ver cómo él considera que está desde lo físico Boca, desde lo anímico. O sea, no es un partido sencillo para Boca el de Colo Colo", complementa.

"No es un partido sencillo porque ya Boca de visitante no pudo sumar. En condición de local sumó. Es un grupo bravo, un grupo complicado. Es un grupo en donde no se puede regalar nada. El que dice que Colo Colo la tiene fácil, miente. Y el que dice que Boca tiene un partido asequible, miente", agrega el ex Fox Sports.

Sobre Almirón, detalla que "no convence porque también él lo que ha tenido que hacer es modificar equipos y estructuras porque ha jugado cuatro partidos desde que llegó y desde que llegó nada más pasaron diez días, ¿viste? Y en diez días, cuatro partidos, no te da tiempo ni de entrenar y a eso tenía que sumarle una concentración un viaje".

"Mira, esta que está transcurriendo ahora es la primera semana larga sin partidos porque él asumió y tuvo que asumió un lunes el miércoles jugó, el fin de semana jugó, volvió a jugar por copa, volvió a jugar el fin de semana. Entonces no tuvo tiempo de entrenar y ahora esta es la única semana que él tiene de trabajo en el campo porque ya después volvió a jugar", concluyó.