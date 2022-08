Colo Colo pasa la página de la eliminación de Copa Chile a manos de Ñublense, en los octavos de final, para centrarse por completo en el Campeonato Nacional en donde tiene todas las opciones para llevarse el título pues con nueve puntos de ventaja cuenta con gran parte del favoritismo en la competición.

El próximo desafío del Cacique será este domingo como visitante frente a Unión La Calera y en la semana previa surgieron dolores de cabeza por el estado físico de Maximiliano Falcón y Juan Martín Lucero, quienes tuvieron problemas musculares que los pusieron en duda para el encuentro en territorio cementero.

Al respecto, el entrenador Gustavo Quinteros, quien regresó de su viaje de Portugal el cual realizó por motivos familiares, habló en conferencia de prensa sobre cómo encontró a sus dos futbolistas. "Falcón entrenó totalmente normal, lo hizo muy bien, está muy bien", dijo sobre el defensor.

Con respecto al caso del goleador del cuadro albo en la temporada, la situación es un poco más complicada y su presencia queda prácticamente descartada. "Lucero vamos a decidir el día sábado pero lo más probable es que lo cuidemos para el siguiente partido para que no se agrave esa molestia que tiene", afirmó.

El estratega, sin embargo, no enciende demasiado las alarmas. "No es nada grave pero sintió una molestia que es una molestia muscular en una zona que es peligrosa. Vamos a decidir el día sábado si él va a estar convocado o no. Los encontré a todos muy bien, así que llegamos de la mejor manera para el día domingo".

Quinteros, además, analizó al siguiente rival de Colo Colo. "La Calera es un equipo que juega bien al fútbol, con un esquema de juego distinto al resto de los otros equipos, con buenas individualidades. Conozco a Sebastián Sáez, es un tremendo jugador, que si lo dejas solo en el área es muy peligroso. Vamos a tener cuidado en los centros, en el juego por el costado. Debemos estar solidos en defensa, presionar bien, porque es un rival que sale jugando", apuntó.