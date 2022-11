La tradición indica que el primer partido de la próxima edición del Campeonato Nacional será aquel que enfrente a los campeones de Primera División y Primera B en la temporada que termina, es decir, Colo Colo y Magallanes. Un choque histórico en que el Cacique se verá las caras con su "padre" futbolístico.

La cita está marcada con destacador en la agenda del técnico carabelero, Nicolás Núñez, que definió su expectativa en conversación con Redgol en La Clave. "Será un partido histórico, porque son dos equipos que están muy ligados a la historia futbolística del país", anticipa.

"Futbolísticamente no sé con qué plantel contaré y no lo hemos proyectado todavía, no sabría de qué manera vamos a jugar. Pero imagino que trataremos de imponer nuestro juego y que va a ser muy difícil. Pero por eso queremos estar en Primera, para competir con nuestras herramientas", reflexiona el joven estratega.

La fundación de Colo Colo se origina a partir del éxodo de un grupo de jugadores descontentos de Magallanes en 1925. Núñez conoce la historia y cree que "el contexto de un Magallanes-Colo Colo va a ser increíble: volver a Primera ante un equipo histórico, uno de los más grandes del país, va a ser emocionante y ya nos prepararemos para eso".

¿En qué estadio jugará Magallanes como local en Primera División?



Una de las incógnitas que recorre actualmente el ascenso de Magallanes a Primera División es el estadio en el que ejercerá su localía, que durante las últimas temporadas en Primera B fue el Municipal Luis Navarro Avilés de San Bernardo, con capacidad para 3.500 espectadores.

El tema aún no se define, pero el técnico magallánico, Nicolás Núñez, espera que se puedan mantener las actuales instalaciones. "Está la intención de que seamos locales en San Bernardo la mayor cantidad de partidos posibles, por eso van a hacer el esfuerzo de arreglar el estadio, de ponerlo en condiciones para estar en Primera", sentencia.

Sin embargo, los encuentros ante los equipos grandes de Santiago o aquellos en que se vea comprometida la seguridad deberán ser en otros recintos mejor aspectados. "Seguramente buscaremos estadio para los partidos más importantes y que tengan más convocatoria. No sabemos dónde será, sé que hay escasez de estadios, pero habrá tiepo para solucionarlo y ver dónde podamos ser locales", completa Núñez.