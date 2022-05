Colo Colo enfrenta el lunes a Curicó Unido en La Granja, encuentro donde Gustavo Quinteros deberá reemplazar a Gabriel Costa quien no podrá jugar debido a que está suspendido por la expulsión sufrida ante Cobresal.

Colo Colo tiene la chance de quedar como puntero exclusivo del Campeonato Nacional este lunes, cuando enfrente a Curicó Unido desde las 18 horas en el estadio La Granja, de la Séptima Región.

Un desafío complejo para el Cacique, que en los últimos dos años ha sufrido mucho en esa cancha. En el torneo del 2020 se le puso la lápida a Mario Salas con la victoria 1-0 de los torteros, mientras que el año pasado el 0-0 comenzó a resignar el título del Cacique.

Historia que Gustavo Quinteros espera cambiar, por lo que citó a lo mejor que tiene disponible para poder subirse a la punta del torneo, que en estos momentos comparten Unión Española con Ñublense.

A pesar de que algunos jugadores están con molestias físicas, la idea del DT es poder jugar con lo mejor que tiene para asegurar los tres puntos, ya que no hay Copa Libertadores durante esta semana.

De todas maneras prometió que es hora de empezar a sumar minutos para los juveniles, por lo que Vicente Pizarro, Jeison Rojas, Daniel Gutiérrez o Bruno Gutiérrez pueden empezar a sumar minutos para cumplir con la regla que pide la ANFP.

El único de los titulares que no estará ante Curicó será Gabriel Costa, quien no entró en la citación debido a que está suspendido tras la expulsión ante Cobresal. Alexander Oroz, lesionado, tampoco aparece, igual que Joan Cruz que está con la Selección Sub 20.