Sebastián Chamagol González critica a Esteban Paredes y avisa que quiere volver a Colo Colo

Colo Colo sigue dando noticia. Pero no porque vuelvan a los entrenamientos ni mucho menos. Esta semana se confirmó que los albos estarán por cuarto mes consecutivo sujetos a la Ley de Protección del Empleo, con los contratos del primer equipo suspendidos.

Uno de los que se apunta en la crítica es el capitán Esteban Paredes. De hecho, el goleador histórico fue emplazado directamente por Sebastián Chamagol González, en conversación con Radio Cooperativa.

"Paredes es el referente, el ídolo máximo de la institución por lo que ha conseguido. Pero no ha sido autocrítico con lo que ha ido diciendo", sentenció el medallista olímpico en relación a la actuación de Paredes en el conflicto con la dirigencia.

Chamagol fue uno de los jugadores más destacados del Colo Colo campeón el la quiebra en 2002 (DaleAlbo)

En ese sentido, Chamagol asume que "a lo mejor (Paredes) tenía que haber bajado un cambio... y con lo que dice se cocina, lo que comunica también generó conflictos".

Así mismo, González alertó que la organización interna de Colo Colo no es la óptima. "No es una crítica a Aníbal Mosa. Por ejemplo, Universidad Católica no toma decisiones presidencialistas", explicó.

"En la UC hay una gobernabilidad mixta, porque tiene una gerencia, con José María Buljubasich, que se encarga de todo lo deportivo, y por otro lado está el directorio, que no se mete, pero tiene la última palabra, porque pone la plata", agregó el ex delantero.

De cara al futuro, Chamagol reconoce que le gustaría tener una oportunidad de trabajar en Colo Colo: "A mí me encantaría volver a Colo Colo, pero no solo como gestor deportivo. Puede ser en otras áreas y ser aporte. No compito con nadie", aseguró.