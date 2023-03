Colo Colo trabaja pensando en el duelo pendiente con Huachipato, pero también con la mira puesta en el debut en la Copa Libertadores. El Cacique está a días de estrenarse en el plano internacional ante rivales que, en el papel, le permiten ilusionarse, tal como señaló este miércoles Ramiro González.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros enfrentará a Boca Juniors, Monagas y Deportivo Pereira en el Grupo F. Si bien el gigante argentino asoma como el rival más complicado, tanto el elenco venezolano como el colombiano buscarán su oportunidad.

Este miércoles Ramiro González conversó con DSports Radio de Argentina y analizó lo que fue el grupo que le tocó a Colo Colo. "Boca es un partido que todos queremos jugar, Monagas no son los favoritos, pero no hay que confiarse, todos los rivales son buenos".

"Pereira es un equipo que estuvo mucho tiempo en la B, pero que viene de ser campeón del fútbol colombiano", añadió.

Ramiro González tuvo palabras para Boca Juniors, el rival que aparece como el más duro del Grupo F. "La verdad una motivación, siempre es lindo enfrentar a un equipo grande. Sabemos lo que es Boca a nivel mundial, así que estamos muy contentos y motivados, sabiendo que será un lindo partido".

Pero eso no fue lo único, ya que el zaguero dejó en claro que Colo Colo no sólo va a participar, sino que tiene con qué dar la pelea para clasificar a octavos de final. Y por qué no, soñar con el título.

"Tenemos plantel para competir en cualquier cancha de Sudamérica más allá de que sabemos lo que significan los equipos argentinos y brasileños por la parte económica, pero estamos preparados y tenemos plantel para afrontar los desafíos", recalcó.

¿Cuándo debuta Colo Colo en Copa Libertadores 2023?

Colo Colo debe jugar este sábado con Huachipato su partido pendiente por la cuarta fecha y luego pondrá la mira en su estreno en Copa Libertadores. El Cacique tendrá que salir del país a buscar sus primeros tres puntos, en un desafío inédito en su historia.

El próximo miércoles 5 de abril desde las 22:00 horas de nuestro país, los albos chocarán con el Deportivo Pereira en Colombia. Ante un debutante en el torneo, deberán ir a conseguir el triunfo que les permita instalarse en la parte alta de inmediato.