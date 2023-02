El técnico de Colo Colo habló del choque con los Diablos Rojos y aprovechó de recordar lo ocurrido tiempo atrás, cuando tuvo que usar a juveniles por culpa del coronavirus. "No pasa por mi cabeza el sacar ventaja", lanzó.

Colo Colo se pone al día con el Campeonato Nacional y este lunes enfrenta a Ñublense en el estadio Monumental. El Cacique enfrenta a su bestia negra en los últimos años una semana después de lo pactado, luego de lo ocurrido con los incendios foretales en el sur del país.

Los Diablos Rojos son uno de los clubes de la zona más afectada por el fuego, por lo que la ANFP decidió suspender el partido pactado para el 6 defebrero. La situación fue bien recibida por los albos, pero Gustavo Quinteros la aprovechó para pegarle a los chillanejos.

En conferencia de prensa previa al encuentro, el técnico de Colo Colo analizó lo que será el choque con Ñublense, rival que los ha complicado y mucho en el último tiempo. "Nosotros no pensamos en ganarle a un equipo, es un pensamiento corto. Pensamos en tener un equipo que sea campeón, en conseguir tres puntos, en constituir un equipo que juegue bien y que repita, por lo menos, lo del año pasado y jugar bien en copas".

"No pienso en que no se le ganó. Hay momentos, quizás el equipo no estaba al 100 por ciento, o con todos los jugadores como sucedió, pero pensamos en otras cosas. En mejorar, en cumplir objetivos", agregó.

Gustavo Quinteros fue consultado por la falta de entrenamiento de Ñublense por los incendios forestales y recalcó que "tienen un funcionamiento adquirido, vienen jugando bien. Nosotros estamos disminuidos, empezamos con muchos cambios, jugadores que llegaron tarde y titulares que no están entrenando al 100 por ciento".

"Los momentos de los equipos no son los ideales. Ellos deben tener, como todo el país, una preocupación muy grande por lo que está sucediendo. Tienen amigos o familiares sufriendo esta catástrofe natural y que ha afectado a todos", añadió.

Gustavo Quinteros revive la polémica con Ñublense del 2021

Si bien reconoció que estuvo de acuerdo con suspender el partido, Gustavo Quinteros no olvida. El técnico aprovechó la oportunidad para pegarle a Ñublense por lo ocurrido en el 2021, cuando tuvo que usar a juveniles por culpa del coronavirus.

En aquel encuentro, Colo Colo no pudo contar con sus figuras al tener un brote de covid en la interna. Se buscó reprogramar las cosas, pero la negativa de la ANFP los obligó a ir con un equipo lleno de estrellas de las inferiores, que se llevaron una goleada por 5-1.

"Cuando me preguntaron, en el primer momento estuve de acuerdo con suspender el partido. No pasa por mi cabeza el sacar ventaja, por más que en algún momento otro equipo lo haya hecho", lanzó sin tapujos.

En esa misma línea, el técnico señaló que "pienso en ayudar a la gente, en estar a disposición para jugar amistosos o rifas. Los jugadores están reuniendo dinero y haciendo rifas para ayudar a la gente afectada, igual como con la gente de Viña del Mar cuando se pueda concretar ese partido".

Finalmente recalcó que "estamos a disposición y tocados, tristes por lo que está sucediendo. Esperemos que el lunes demos un buen espectáculo, que Ñublense pueda jugar bien nosotros mejor de lo que lo venimos haciendo, para darle un espectáculo a la gente, porque se lo merece".