La información sobre un mal cálculo de Colo Colo que deja en libertad de acción al canterano Joan Cruz llegó a oídos del ex delantero y goleador de Universidad de Chile, Mauricio Pinilla, quien no tuvo ningún filtro para condenar el desacierto de la dirigencia de Blanco y Negro.

Si hay que criticar a Colo Colo, Mauricio Pinilla está siempre en la fila. Y el desarreglo de la dirigencia alba que puede dejar en libertad de acción al canterano Joan Cruz, fue motivo suficiente para que el otrora ídolo de Universidad de Chile pidiera las máximas sanciones contra los responsables de la desinteligencia.

Así lo manifestó Pinigol en su tribuna de Deportes en Agricultura, luego de que se conociera que el mediapunta de 19 años quedará con el pase en su poder a fines de 2022, debido a que no cumpió el requisito de aparecer en un 30 por ciento de las convocatorias de Gustavo Quinteros para extender automáticamente el vínculo.

El ex delantero explicó que Colo Colo se fijó en el número de veces que Joan Cruz estuvo en las concentraciones previas a un partido, "pero el que vale es el que aparece en la planilla, no el que está sentado en la tribuna viendo el partido. Eso no es iuna embarrada, si no que es un cagazo gigante", aseguró el ex mundialista.

Caamaño culpa a Daniel Morón con nombre y apellido



El periodista Cristián Caamaño perfiló el tirón de orejas al Cacique y apuntó al gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón. "Si llega a quedar libre un jugador como Joan Cruz, porque su contrato termina el 31 de diciembre; es decir, se te va Gabriel Suazo y Joan Cruz, es una embarrada más o menos de Daniel Morón", agregó.

Pinilla asintió: "Chile debe ser el único país donde se espera hasta el último minuto del contrato para negociar (la renovación). En este caso es una negligencia grave, alguna cabeza tiene que volar", sentenció el ex goleador y hoy comunicador.

Es que el Cacique suma el caso de Gabriel Suazo, el capitán del equipo. Pese a una extensa negociación, Gaby y Morón no se pusieron de acuerdo y Colo Colo no podrá vender su pase

Cabe señalar que todavia Colo Colo no precisa los términos de esta situación, pero se asegura que a se acercó al jugador para "seducirlo" para que renueve, y en caso de que parta, lo haga en mejores condiciones con el cuadro que formó al talentoso mediapunta, que no ha sido considerado mayormente por el técnico albo Gustavo Quinteros.