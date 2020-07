Paredes sale en defensa de Mario Salas: “En la UC le fue bien, pero Colo Colo es totalmente diferente. Es un club muy grande”

Los últimos días de Esteban Paredes han sido bastante amigables con la prensa nacional, pues se ha dado el tiempo de conversar con varios medios y abordar diferentes temas. En esta ocasión, se refirió a Mario Salas, quien fue despedido del Cacique por malos resultados y que ahora está entrenando a Alianza Lima.

En conversación con La Tercera explicó que “siento que él (Salas) es una gran persona, un buen técnico. En Católica, claro, le fue bien, pero Colo Colo es totalmente diferente. Es un club muy grande, que tiene otras cosas que los otros no tienen. Tienes mucha más presión. No ganas tres o cuatro partidos y quieren despedir al técnico. Siempre ha sido así. No sé si no lo esperaron demasiado. Él quería seguir, quería ser campeón con Colo Colo. Es un tipo de convicciones muy altas. Después vino lo que sucedió”.

En la misma línea, agregó que lo único que le faltó fue “que ganáramos. No se pudo. No nos fue como queríamos, como él quería”, complementando que “nos llevábamos bien. Hablábamos tres veces en la semana. Uno obviamente quiere jugar y por ahí tiene el derecho de enojarse, pero más allá de eso, nunca hubo una discusión, nunca le levanté la voz. Me quedo con la tranquilidad de que todo lo que nos dijimos fue a la cara, siendo respetuosos, siendo honestos entre nosotros”.

El último partido oficial de Paredes fue ante Palestino, por el Campeonato Nacional. (FOTO: Agencia Uno)

San Antonio Unido

Además, tuvo palabras sobre su primera experiencia al mando de un club y la opción de reunir a Humberto Suazo y a él como delanteros de San Antonio Unido: “Es un proyecto que tenía hace mucho rato”.

“Ahí hay una dirigencia que está al mando. Esperemos que sea un lindo proyecto, para tratar de llevarlo a Primera División. Participo un poco de todo. Trato de aprender, más que nada, de escuchar. Está bien encaminado. La pandemia nos dio un poco más de tiempo para trabajar y para ver sponsors o la camiseta. Pero trataremos de subir lo antes posible. Es un lindo desafío. Serán meses de adaptación”, expresó.

“A Chupete lo admiro mucho. Fuimos compañeros. Sabemos lo que es como jugador. Como persona también es agradable. El tiempo lo dirá. Si bien me quiero retirar en Colo Colo, vamos a ver cómo se termina físicamente la temporada, y mentalmente, para ver si sigo jugando. No descarto nada hoy en día”, sentenció.