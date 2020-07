Paredes confirma quiebre con Aníbal Mosa: “Veremos si la relación se hace más fuerte o se quiebra definitivamente”

Los últimos días Esteban Paredes ha conversado con los medios de comunicación para abordar el fracaso de las negociaciones en la rebaja salarial del plantel con Blanco y Negro, pero desde un punto de vista más conciliador y autocrítico.

En ese sentido, en una extensa entrevista con La Tercera habló sobre esta situación, confirmó quiebre con Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria, y ratificó que cuando vuelvan al Estadio Monumental deberán sentarse y conversar cara a cara sobre esta situación.

“Es que no hemos vuelto a hablar (Con Mosa). Hay dos posturas diferentes. Él defiende la suya y nosotros, como plantel, la nuestra. Se va tener que hablar en su momento, se van a tener que decir las cosas como son, siempre con respeto. Así fue durante toda la negociación. Ahí veremos si la relación se hace más fuerte o se quiebra definitivamente”, dijo.

Paredes es el máximo artillero del fútbol chileno con 216 goles. (FOTO: Agencia Uno)

“Son dos escenarios diferentes. Lo dije anteriormente, la dirigencia estaba en su derecho con lo del descuento. Y nosotros teníamos otra posición. No se llegó a buen puerto, pero ya pasó hace mucho y hoy que tenemos que hacer es tratar de cuidarnos y entrenar bien. Igual debe haber un cambio desde las dos partes para que nos llevemos bien”, agregó.

Pero eso no es todo, porque mencionó que “no he tenido mayor relación con él (Mosa). No hemos hablado hace mucho tiempo. Yo creo que dos meses. Puede ser. Por ahí”.

"Se va tener que hablar en su momento, se van a tener que decir las cosas como son, siempre con respeto. Así fue durante toda la negociación. Ahí veremos si la relación se hace más fuerte o se quiebra definitivamente”.

Además, también tuvo palabras sobre las figuras de Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente ejecutivo de ByN, y Marcelo Espina, gerente deportivo, quienes también han tenido un papel importante en los últimos meses en el Cacique.

“No he vuelto a hablar con él (Harold), pero no hay rencor. Nosotros tenemos que velar por Colo Colo, por la camiseta (…) Antes Aníbal se metía aún más en las negociaciones y creo que cuando llegó Harold se desvinculó un poquito de ese trabajo y se lo dejó a él. Está en su derecho de ponerlo”, expresó.

En la misma línea, complementó que “cuando tengo que hablar con él (Espina), no hay mayor problema. Cuando hay que decir las cosas, es de frente, en una oficina. Por el bien de Colo Colo (…) no lo veo así. Ambos tienen su trabajo, su forma de ser. No creo que influya en las decisiones que toma Marcelo. Son dos trabajos diferentes. Marcelo tiene que preocuparse de hablar con el técnico y con los jugadores. Y Harold, de velar por el club, en su calidad de dirigente”.

“El tiempo lo va a definir mejor. Ahora puedo decir que hubo un error en el tiempo. A lo mejor esperamos mucho en dar un porcentaje. Después decidimos darlo y no se llegó a acuerdo. A lo mejor unos días antes pudimos haber llegado a un buen acuerdo. O no, quién sabe”, es la autocrítica de Paredes.

Finalmente, volvió a ratificar sus dichos que Colo Colo tiene una mala administración, pues mencionó que “eso es la realidad. Lo que se está viviendo, lo que está pasando. Es una etapa muy difícil. Como jugadores, trataremos de hacer lo mejor posible y ellos, como dirigentes, tienen que hacer lo mismo para que el club no se vuelva a involucrar en lo que está pasando”, sentenció.