Marcelo Espina confirma que Colo Colo se arreglará con lo que tiene: "El plantel no va a cambiar"

Los problemas se han tomado a Colo Colo, equipo que no tendrá ninguna variación en su plantel para cuando vuelva el fútbol chileno, fecha que aún no es segura.

En Blanco y Negro no hay dinero, es más, no llegaron a acuerdo con el plantel para una rebaja de sueldos, es por ello que tomaron la decisión de no comprar a ningún jugador más durante el año.

"Nosotros hemos sido demasiado claros: dijimos que no íbamos a incorporar y en segundo lugar también hemos confirmado a Gualberto (Jara). El plantel no va a cambiar, en cuanto a las incorporaciones tampoco va a cambiar", dijo Marcelo Espina a Deportes en Agricultura.

Por otra parte, el gerente deportivo de ByN, señaló que no se sorprende si de Argentina vienen a buscar a Nicolás Blandi, el gran refuerzo del Cacique en 2020.

Marcelo Espina dijo que el plantel de Colo Colo no se mueve - AgenciaUno

"Primero no me sorprendió por la calidad de futbolista que es Nicolás, un goleador pretendido por muchos clubes y no por uno solo. Que se interesen por futbolistas de nosotros no es ninguna sorpresa, pero de ahí a que se vaya, tienen que pasar un montón de cosas", expresó.

"No pasa nada, no me sorprende ni preocupa. De hecho me satisface que otros clubes puedan estar interesados por futbolistas de Colo Colo", agregó.

Colo Colo se tendrá que defender con lo que tiene cuando vuelva el fútbol.