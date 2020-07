Esteban Paredes cambia de parecer: "No me cierro a retirarme en otro club"

Los últimos años de la carrera de Esteban Paredes han estado muy acontecidos. No solo por la estadística que lo convirtió en máximo goleador de Primera División en Chile, sino que además por las repetidas pausas que ha tenido el torneo nacional.

En ese contexto, los anuncios de retiro por parte del delantero de Colo Colo son cada vez menos definitivos. No solo porque el ariete quiere seguir jugando, sino que además por la relación que tiene actualmente con la dirigencia de Blanco y Negro.

En conversación con DIRECTV Sports, el artillero aseguró que no puede "dar una fecha estimativa (para el retiro), porque no lo sé. Ha pasado mucho tiempo sin poder entrenar, jugar. Tengo tantas ganas que a lo mejor puedo seguir jugando", explicó.

Esteban Paredes suma 216 goles en campeonatos nacionales y es el máximo artillero de la historia (Agencia Uno)

En cuanto a la fecha de tope, Paredes quiere dejar las puertas abiertas. "No me cierro a nada. Quiero terminar bien en Colo Colo, que es mi gran sueño. Despedirme bien ahí en Colo Colo y después veré lo que voy a hacer", sentenció.

El goleador asegura que Colo Colo no es la única posibilidad. "Veré si quiero seguir jugando, si quiero tener otro cargo en la actividad. Obviamente quiero seguir ligado siempre al fútbol. Independiente de que termine contrato en Colo Colo, no me cierro a ningún otro club", advirtió.

Pero antes se espera el retorno del fútbol, una instancia a la que Colo Colo llega a doce puntos del líder del campeonato, Universidad Católica. Por eso, Paredes cree que al margen de la situación, habrá que hacer un gran esfuerzo.

"Por el bien de Colo Colo, tenemos que sacar esto adelante. Si el 31 (de julio) vuelve el campeonato, debemos tener de cuatro a seis semanas, por el tema de entrenamientos y la condición física. Esperemos que ya nos llamen y volver a entrenar", reflexionó.