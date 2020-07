Martín Lasarte revela el día en que quiso llevarse a Esteban Paredes de Colo Colo

Martín Lasarte se puede declarar como un gran conocedor del fútbol chileno, gracias a su experiencia como entrenador de Universidad Católica y Universidad de Chile. Lo curioso es que Colo Colo también estuvo cerca de contar con los servicios del técnico uruguayo.

En diálogo con el programa Conversando del periodista Nelson Osses, el técnico uruguayo recuerda el momento en que se le acercó la opción del Cacique: "Hay una realidad. Es un equipo tan grande, creo que solo hay un caso de alguien que dirigió a los tres grandes".

"Habría sido fantástico dirigir a Colo Colo, pero lamentablemente había un tema acá que no me permitía irme de Uruguay y con dolor le dije que no a Harold Mayne-Nicholls", reconoce el DT en alusión al contacto que recibió tras la partida de Mario Salas de Colo Colo.

Martín Lasarte dirigió a Universidad Católica y Universidad de Chile en el fútbol chileno (Agencia Uno)

"Había recibido algunos mensajes de teléfonos chilenos y uno de ellos era de Marcelo Espina. La verdad fue error mío, porque di por hecho que sabían mi respuesta por la conversación previa con Harold y no le contesté. Debí contestar y fue una cosa que me faltó", asume.

Pero no fue la única vez que Colo Colo orbitó cerca de sus intereses. El estratega revela que estuvo detrás de los pasos de Esteban Paredes, específicamente durante su segundo ciclo como entrenador de Nacional de Montevideo.

"Lo quisimos y estuvimos averiguando, pero resultó imposible su llegada. Valoramos la posibilidad de Esteban, lo analizamos, pero existió respuesta inmediata, siendo imposible desde el punto de vista económico", lamentó el uruguayo.

Paredes no se movió de Macul y con qué resultados. El delantero se convirtió el año pasado en el goleador histórico de Primera División en el fútbol chileno y espera el retorno de la actividad para acercarse al récord de Carlos Caszely como goleador histórico de Colo Colo.