Humberto Suazo: "Siempre he sido un agradecido de Marcelo Bielsa al llevarme a un Mundial lesionado"

Humberto Suazo fue invitado al programa Pelota Parada de CDF y contó grandes historias relacionadas a su paso por Colo Colo y la selección chilena cuando era entrenada por Marcelo Bielsa.

Chupete se dice que era uno de los regalones del Loco y de Luis Bonini, tanto por lo que rendía en la cancha, como lo que aportaba en el camarín gracias a su carisma.

"Siempre he sido un agradecido de Marcelo Bielsa al llevarme a un Mundial lesionado. No me sentía en condiciones, prácticamente no la vi, no vi la pelota, estaba fuera de ritmo y se vio reflejado", aseguró Suazo.

Bonini arenga a Humberto Suazo antes de enfrentar a Uruguay (Pantallazo)

El ex jugador de Colo Colo relata que una vez que se lesionó antes del Mundial de Sudáfrica, asumió que había perdido la oportunidad de jugar una Copa del Mundo.

"Fueron dos cosas fuertes, la fractura del hombro en España. Después llegué y me desgarré contra Israel, ni se veía la pelota en Concepción. Fui a hacerme los exámenes, hablé con los profes. No paraba de llorar decía tanto esfuerzo, salir goleador, ir a un Mundial y lesionarme tres días antes de viajar", contó.

Chupete da detalles de cómo se tomó Marcelo Bielsa la noticia de la lesión y cómo lo respaldó pese a ese terrible momento.

"La primera reacción de Bielsa fue no te preocupes, te voy a llevar igual. No importa que me critiquen, te has ganado tu lugar. Después de haber llorado y al otro día que te den esa tranquilidad", cerró.