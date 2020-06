Humberto Suazo: “Si hubiera tenido la oportunidad de jugar en la U, yo no me hubiera complicado"

Humberto Suazo fue el invitado de honor al programa Pelota Parada de CDF y se refirió a un tema polémico: jugar en el archirrival.

Pese a declararse hincha de Colo Colo, Chupete no sólo aseguró que jugaría en Universidad de Chile, si no que contó que estuvo a punto de ponerse la camiseta azul.

“El profe Héctor Pinto (2004) siempre me quiso llevar a la U. Siempre, siempre, siempre. Desde que estaba en la Selección en ese momento", aseguró el actual delantero de Santa Cruz.

Además contó que "en la U se han portado excelente con las niñas, conmigo, no tengo palabras para agradecer. Como se entrenan, los lugares”. Haciendo referencia a que sus hijas juegan en el cuadro universitario.

Humberto Suazo disputa el balón con Gustavo Lorenzetti (Getty Images)

Además, Suazo fija su posición y transparenta que si se hubiera presentado la opción de jugar en Universidad de Chile, lo hubiera hecho.

“Si hubiera tenido la oportunidad, yo no me hubiera complicado. La gente muchas veces es cerrada. Si a uno le gusta el fútbol y está la posibilidad uno no tiene por qué cerrarse", aseguró.

Agregando que "muchos dicen yo no jugaría en tal equipo y después juegan ahí. Al final es tu trabajo, donde juegas, te diviertes, entonces no hay problemas. Si está esa opción obviamente, no hay problema”.