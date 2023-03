Colo Colo trabaja pensando en el amistoso internacional que disputará este fin de semana. Aprovechando la pausa en el Campeonato Nacional, los albos enfrentarán a Colon de Santa Fe en el marco de la despedida de Esteban Paredes, que se vivirá este sábado en el Estadio Monumental.

Sin embargo, el Cacique también se enfoca en el futuro y en adelantarse a desafíos que vendrán en algunos meses. Por ejemplo, en renovar a su capitán, Esteban Pavez, quien finaliza contrato a fines de 2023 y con quien no quieren repetir errores cometidos en 2022.

De acuerdo a la información de Daniel Arrieta de TNT Sports, la dirigencia alba ya trabaja en asegurar la renovación del capitán del Cacique. Los albos no quieren replicar lo que ocurrido el año pasado, donde las tardías negociaciones con jugadores del plantel terminaron en varias salidas.

Las partidas de Gabriel Costa, Óscar Opazo y Gabriel Suazo, todos titulares de Gustavo Quinteros y quienes partieron al extranjero, son ejemplos de aquello. Incluso el mismo Pavez, en 2022, increpó a la dirigencia alba por no haber renovado antes a sus figuras. Al parece, escucharon.

"Hay cosas que no pueden volver a ocurrir. No es posible que un jugador como Gabriel Suazo se pueda ir gratis. Es de los mejores jugadores del fútbol chileno y se va libre, son cosas que uno no entiende para nada", reprochó el capitán el año pasado.

"Colo Colo no ha hecho bien las cosas, no es posible que no estén renovados a jugadores que fueron campeones. Eso se hace mínimo un año antes, estar esperando hasta el último creo que eso no se hace. Hay cosas que corregir, es un llamado de atención a la parte dirigencial", aconsejó.