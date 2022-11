Una de las polémicas actuales de Colo Colo está en la inversión para refuerzos que tendrá el flamante campeón del fútbol chileno, con miras a una temporada de mayor exigencia y que tiene su objetivo puesto en Copa Libertadores, donde espera romper la pésima racha de los representantes de la competencia local.

Así lo demuestran las visiones de Blanco y Negro. Por un lado, el presidente de la concesonaria, Alfredo Stöhwing, puso por delante la necesidad de inyecciones económicas: "Tenemos más ganas que recursos para prometer un salto de calidad", explicó el timonel colocolino. Sin embargo, no todos coinciden.

Es el caso del máximo accionista de Blanco y Negro y ex presidente del club, Aníbal Mosa, quien puso la vara alta para lo que pretende el equipo de Gustavo Quinteros la próxima temporada. "Lo más importante es que vamos a conformar el mejor equipo para que nosotros compitamos en copas internacionales", aseguró el empresario sureño.

"Estamos conformes con el equipo que tenemos y no queremos faltarle el respeto a nadie, pero creemos que tenemos equipo para competir y salir campeones a nivel nacional.

Ahora, el tema internacional son palabras diferentes, y tenemos que estar dispuestos a reforzar de manera importante", sentenció el ex mandamás.

Colo Colo entre los ocho mejores



La reunión entre la directiva y el cuerpo técnico que encabeza Gustavo Quinteros fue escenario para que la dirigencia comience a reflexionar sobre las modificaciones que tendrá el plantel. En ese sentido, Aníbal Mosa asume sus altas ilusiones.

"Estamos preocupados y ocupados en hacerle el mejor equipo a Gustavo (Quinteros) y tener una presencia internacional que también nos enorgullezca. Creo que nosotros, como en un momento dado llegamos a cuartos de final, cuando nos eliminó Palmeiras, con un equipo que armamos para pelear, hoy día podemos tener lo mismo", se entusiasma.

Y luego viene la apuesta alta. Según el empresario, "Colo Colo tiene que estar entre los ocho equipos más importantes y esa tiene que ser la visión de la institución".

"Hoy día estamos campeonando con Gustavo, pero después de dos años y medio en que tuvimos problemas realmente complicados y ha habido una evolución. Estamos trabajando y eso es lo más importante. Trabajando y diciéndoles a los colocolinos que haremos el mayor esfuerzo posible para que este equipo vaya a competir afuera, porque ese es el objetivo", sentenció el directivo.

¿Qué pasa con los refuerzos de Colo Colo?



En materia de incorporaciones, el accionista mayoritario de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, optó por la prudencia. "¿Dónde reforzarse? Es un tema que ya conversó el técnico con el directorio, con Daniel Morón. Dejémoslo en la reserva, porque esto recién comienza", explicó.

Al momento de que se consultaron nombres posibles que hoy orbitan al cuadro popular, Mosa explicó que "no corresponde. Primero que nada, el campeonato no ha terminado y hay jugadores que todavía están en sus equipos, que están con contrato, jugadores que todavía tienen una relación laboral creo que no corresponde"

Por lo mismo, el empresario aclaró que "a mí no me gustaría que estuvieran hablando de jugadores de Colo Colo mientras no se haya terminado el campeonato.

Mire, estamos preocupados y ocupados, eso es lo más importante".