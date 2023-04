El gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, descartó que el plantel esté en rebeldía con la dirigencia por no haber acordado los premios de la Copa Libertadores. "Tenemos una gran relación con el plantel y cuerpo técnico del equipo masculino y femenino", aclaró el Loro.

Colo Colo viajó hasta Colombia, donde este miércoles 5 de abril tendrá el debut en la Copa Libertadores. El primer rival de los albos será Deportivo Pereira, actual campeón del fútbol cafetalero, aunque el viaje estuvo marcado por un tema que generó inquietud en el Cacique: los premios de la presente edición del torneo de clubes más importante de América.

De hecho, Esteban Pavez increpó a un periodista a raíz de la información que decía que el plantel está en rebeldía con la plana mayor de Blanco y Negro. Pero esa versión fue descartada rápidamente por el Huesi. Y luego, por la concesionaria.

Lo hizo Daniel Morón, el gerente deportivo que tiene la sociedad anónima que controla el destino del Cacique. "Cada vez que Colo Colo inicia una temporada de lo que sea, en este caso internacional en Copa Libertadores, lo hace con mucha ilusión y deseos de compartir a gran altura", explicó el Loro, arquero del equipo colocolino que fue campeón de este torneo en 1991.

"El equipo llega bien, después de lo sucedido el fin de semana. Jugamos ante un gran equipo, nuestro técnico lo dijo. Creemos que hicimos las cosas bastante bien y que podemos mejorar mucho más en la medida que haya más entrenamientos. Eso reforzará lo anímico y futbolístico", agregó Daniel Morón.

Morón descarta quiebres en Colo Colo: "Tenemos una gran relación con el plantel"

Daniel Morón no quiso dejar espacio para las dudas. "Les voy a decir algo: tenemos una gran relación con el plantel, cuerpo técnico y directores. Llevo dos años en este cargo y no puedo decir otra cosa. Hay una relación maravillosa con el cuerpo técnico y el plantel, no sólo del masculino, también del femenino y el fútbol joven. Esperamos seguir manteniendo esas buenas relaciones, creemos que es la única manera de convivir", apuntó el Loro.

Y respecto de las conversaciones para acordar el valor de los premios, Morón habló de eso como algo habitual. "Todo lo que estamos haciendo es en beneficio de todo el fútbol de Colo Colo. Siempre pasan estas cosas, uno tiene que negociar y es lo que hay que hacer", expresó el gerente deportivo de ByN, uno más de la delegación alba que viajó hasta Colombia.