El delantero argentino conversó con Deportes en Agricultura y aseguró que sería un salto importante en su carrera jugar en Colo Colo. Pero por el momento no existen acercamientos.

Tobías Figueroa alza la voz sobre una opción de ser el nueve de Colo Colo: "Me gustaría ir, sería lindo, pero no hay contactos"

Colo Colo dejó en el pasado el trago amargo que tuvo al terminar en segundo lugar el Campeonato Nacional. Por lo que, ya trabajan en reforzar la plantilla de cara a los próximos desafíos de la temporada 2022. Donde la principal urgencia es fichar a un centrodelantero y una opción de siempre, es el argentino Tobías Figueroa.

El gran anhelo del técnico de los Albos, Gustavo Quinteros es reforzar la ofensiva, donde ya han rondado diversos nombres para suplir algunas de las partidas de Iván Morales, Javier Parraguez o Christian Santos, que además ninguno pudo consolidarse en la titularidad.

Mientras, el Popular sigue en la búsqueda de un artillero para encarar el próximo torneo chileno y la Copa Libertadores, un viejo conocido que siempre aparece en el horizonte de Colo Colo, es el delantero argentino de 29 años, Tobías Figueroa de Deportes Antofagasta.

En diálogo con Deportes en Agricultura, el atacante de los Pumas confesó que la opción de llegar al Cacique es inmejorable. "Me gustaría ir, sería lindo y es un salto importante en mi carrera. Pero hoy tengo contrato con Antofagasta, tengo que volver ahora y en ese trajín ver lo que sucede. Pero hasta el momento no pasa nada", aseguró.

Asimismo, el atacante argetino que en diciempre del próximo año debería tener resuelta su nacionalización confieza que el Popular es una gran vitrina por el renombre que tiene. "Es un desafío lindo. Soy consciente que es un club importante a nivel nacional y poderoso internacionalmente. Me gusta ir por cosas grandes y es bonito todo lo que genera".

Sin embargo, Tobías Figueroa pone los paños fríos, ya que aún no existen acercamientos. "Nadie se comunicó conmigo. Yo siempre dije que si la oferta es buena para ambas partes, se hace lo correspondiente. Pero no sabemos cuánto ofrecería Colo Colo y cuales son las intenciones de Antofagasta y tampoco he analizado alguna oferta", sentencia.