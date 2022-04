Colo Colo se prepara con todo para intentar mantener el liderato del Campeonato Nacional. Este domingo el Cacique tiene una tarea importante visitando a Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo.

En la previa del encuentro, los albos sufren por dos de sus principales figuras en lo que va de temporada. Gabriel Costa no estará presente tras haber sido expulsado frente a Cobresal y Juan Martín Lucero está entre algodones con miras al duelo con River Plate.

El caso del Gato es uno de los que más preocupa, ya que ha sido clave en los goles que ha marcado Colo Colo esta temporada. Eso sí, en conferencia de prensa, Maximiliano Falcón le dejó tarea para que llegue a enfrentar a Universidad Católica.

"Eso será una decisión de él. Es el que más se conoce. El técnico verá si está apto para jugar. Hay jugadores que lo pueden hacer igual o mejor, somos un equipo competitivo. Por esa parte estamos tranquilos", lanzó.

De hecho, el Peluca recalcó que en las últimas prácticas lo ha visto en buenas condiciones. "Los entrenamientos son para eso, recuperarse y llegar bien al fin de semana. Yo no puedo dar certezas de si llega o no, pero lo veo muy bien".

Por otro lado, la ausencia de Gabriel Costa puede pesarles. Aunque Maxi Falcón no lo ve de esa manera. "Cada jugador tiene sus características, pero más allá de eso, hay un plan de juego que intentamos partido a partido".

"Como entrenamos siempre, todos los días, creo que por ahí puede cambiar dentro de la cancha, en la toma de decisiones o algo particular, pero la idea no cambia. Seguirá siendo la misma y trataremos de hacer daño como lo venimos haciendo, afinando detalles a corregir y estar sólidos en defensa", agregó.

El fastidio de Falcón por los errores en los goles recibidos

En el choque ante Cobresal, Colo Colo regaló un gol por un error en la salida que por poco les cuesta caro. El Cacique es uno de los que menos tantos recibe en el torneo, pero cuando le hacen daño, refleja problemas en el fondo.

"Creo que somos un equipo que no nos gusta que nos hagan goles, buscamos la perfección o lo más cerca. Somos un equipo competitivo, que quiere ganar todo. Que te conviertan, en lo personal, me fastidia. No porque hagamos las cosas mal, sino porque no me gusta", reconoce Maxi Falcón.

El Peluca aprovechó de hacer un llamado a afinar detalles para que no vuelva a ocurrir. "En los últimos partidos pudimos hacer cuatro o cinco goles, era un partido normal. Pero hay otros en donde las pelotas entran como con Palestino y el otro día, que solo pudimos marcar dos. Puede pasar, el rival juega. Iremos con nuestras armas a sacar los tres puntos en San Carlos", sentenció.