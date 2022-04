Colo Colo volvió a la cima del Campeonato Nacional el pasado domingo, cuando le ganó un complicado partido a Cobresal por 2-1 en el estadio Monumental, duelo en el que terminó jugando con 10 elementos.

En la primera parte el delantero Gabriel Costa fue expulsado por dar un pisotón a un rival, situación que complicó más de la cuenta al Cacique, que perdió a uno de sus jugadores vitales.

Ahora le viene un dolor de cabeza más al entrenador Gustavo Quinteros, porque pierde al delantero uruguayo nacionalizado peruano, tras la dura sanción que le impuso el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

El ex Alianza Lima se perderá el clásico de este domingo ante Universidad Católica, pero no es el único duelo donde no estará, porque le dieron dos fechas, y luego estará al margen del lance ante Curicó Unido.

De esta forma Costa se pierde dos compromisos por el Campeonato Nacional, situación que aproblema a Quinteros, porque Juan Martín Lucero tiene molestias físicas y es duda contra la UC.

Gabriel Costa, eso sí, podrá jugar el próximo miércoles, cuando Colo Colo se mida en el Monumental ante River Plate por la Copa Libertadores.