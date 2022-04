Colo Colo volvió a celebrar este fin de semana y por la fecha 10 del Campeonato Nacional 2022 venció a Cobresal por 2-1, duelo donde además de sumar tres puntos e instalarse junto a Unión Española en la cima de la tabla de posiciones también generó preocupación Juan Martín Lucero.

El delantero argentino de 30 años pidió el cambio por molestias físicas cuando se jugaba el minuto 31 en el estadio Monumental y este mismo lunes 18 de abril se fue hasta Clínica MEDS para someterse ha exámenes médicos, lugar donde lo esperaba TNT Sports para preguntarle por su estado de salud.

Así, el exatacante de Vélez Sarsfield explicó que el procedimiento “es por precaución, para prevenir algo que me estaba molestando un poquito, y creo que fue la mejor decisión de cara a los partidos que vienen", apuntó para después dar a conocer que aún no sabe más detalles.

"El estudio lo van a hablar los médicos, pero todavía no me han informado de nada”, reconoció el autor de 6 goles con el Cacique tanto en el plano local como en Copa Libertadores. Eso sí, después fue consultado por si estará o no en el clásico ante Universidad Católica.

Ante la pregunta de si será necesario perderse la visita a San Carlos de Apoquindo por el torneo local este domingo 24 de abril pensando en el partido ante River por Copa Libertadores el miércoles 27, Lucero dejó la duda instalada señalando que aún no lo tiene claro.

“No sé, vamos a ir viendo como me evalúan en la semana. Lo que sí sé es que fue una salida más que nada por precaución, para evitar que pase a mayores, y veremos con el cuerpo técnico y médico como evoluciona en estos días y evaluaremos que es lo mejor para mí y para el equipo”, concluyó.

Así, Gustavo Quinteros todavía no tiene claro si podrá contar o no con una de sus cartas más importantes en su plantel para el clásico ante Universidad Católica este domingo 24 de abril desde las 12:30 horas en San Carlos de Apoquindo.