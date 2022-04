Colo Colo es pura alegría. Tras vencer a Fortaleza en Brasil en su debut en la Copa Libertadores, dio cuenta de Alianza Lima como local en la segunda fecha y lleva campaña perfecta en la tabla de posiciones del Grupo F del máximo certamen continental de clubes. Ante los Íntimos, Juan Martín Lucero fue figura nuevamente con un gol y se erige como el 9 inamovible que tanto pidió Gustavo Quinteros en su momento a la dirigencia del Cacique.

Y justo les tocó a ambos comparecer ante los medios en conferencia de prensa, por lo que se le consultó al entrenador por cómo veía a su artillero, así como también al delantero qué lo llevó a firmar por Colo Colo. “Cuando me llamaron para venir a Colo Colo uno empieza a poner cosas en la balanza y me decidí porque es un club grande, mantuvo todo el equipo que perdió el campeonato por circunstancias externas y no había forma que el equipo no funcionara así, con el esfuerzo que hizo la dirigencia. Y estaba el plus de la Libertadores, era un gran momento para venir. Me hablaron bien del cuerpo técnico, el vestuario, del club, era todo positivo, sabía que me iba a adaptar bien”, relató el Gato.

Ahí saltó Quinteros. “Lo llamé yo para que venga, le faltó decir eso. Lo convencí. Él no puede decir nada, porque si no (ríe)…”, comentó el técnico ante lo cual el ex Vélez Sarfsield dijo que “no puedo decir eso, o si no me gastan (molestan) en el vestuario”.

Ya poniéndose más analítico, el DT dijo que “estamos conformes con todos, pero él tiene una camiseta pesada como la 9 en Colo Colo y la está llevando muy bien, trabaja mucho para el equipo. Me gustan los jugadores que hacen la parte táctica, cuando el equipo no tiene la pelota todos defendemos y él lo hace muy bien. Cuando tiene que pivotear, pivotea bien, rinde mucho, asiste, hace goles, estamos muy contentos. Y en varios partidos jugó tocado, como lo hace Suazo ahora. Sin poder entrenar normalmente. Estamos contentos con él, con todos y el funcionamiento del equipo, estamos bien, pero hay que seguir que no se ganó nada todavía, con humildad, hay muchas cosas que mejorar todavía”.

Y, a propósito de Gabriel Suazo y para cerrar, Quinteros resaltó que “el segundo gol es obra de él, tiene un gran presente y eso que juega con una molestia que limita físicamente. Hoy fue fundamental para asegurar el resultado. Con el correr de los partidos, la experiencia que nos da la Copa, la ilusión, la motivación, creo que todos irán levantando aún más el nivel. Ojalá podamos clasificar a la siguiente fase”.