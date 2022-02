Mauro Olivi no le pierde la pista a Colo Colo tras su paso por el Cacique entre 2011 y 2014. El delantero de 38 ya palpita el estreno de los albos en el nuevo Campeonato Nacional esta temporada 2022 y tiene elogios para el trabajo del DT Gustavo Quinteros y la continuidad de Pablo Solari en el plantel.

"Hicieron la pretemporada acá en Argentina, jugaron amistosos y les fue bastante bien. Están levantándose de lo que fue la época que peleó el descenso, se les fueron algunos jugadores, pero retuvieron a otros importantes como Solari, eso estará bueno para el club”, dijo Olivi en conversación con Paulo Flores y RedGol.

El Pampa agregó que “en Colo Colo siempre están obligados a ganar y salir campeones, como la Católica y la U. Son equipos que siempre deben pelear arriba. Más allá que la Católica lleve varios torneos ganando, en Colo Colo están un poco al debe en ese sentido y tendrán la obligación, no tiene mucho más margen tampoco”.

Respecto al entrenador del Cacique, el ex Audax Italiano reveló que “Quinteros me encanta, es un técnico con mucha llegada con el jugador, no vende humo y supo mantenerse tranquilo en Colo Colo incluso cuando no le iba tan bien. Después levanto muchísimo, los jugadores lo respetan, todo eso no lo hace cualquier técnico, porque los jugadores somos complicados. Chile está en un proceso de recambio, necesita un cambio generacional”.

Por último, el Pampa se mostró muy esperanzado de lo que pueda hacer Juan Martín Lucero, incluso sabiendo que su compatriota tendrá el fantasma de Esteban Paredes sobre los hombros.

“A Lucero lo conozco porque nos enfrentamos en Malasia y después lo pude ver muy bien en Defensa y Justicia. Es muy interesante, potente, va bien por arriba, es goleador. Esto es Colo Colo y lo de Paredes fue una monstruosidad porque hizo goles en todos lados, ganó campeonatos y clásicos. Por eso no va a tener fácil hacerlo olvidar, la gente está esperando que siga sus pasos, pero va a pasar mucho tiempo hasta que aparezca alguien como Paredes. De todos modos no tengo dudas de que Martín hará un gran trabajo, es un excelente profesional y eso lo va a ayudar de estar a la altura”, sentenció Mauro Olivi.