Mauricio Viana se desmarca del rumor que lo lleva a Colo Colo: "No hay nada concreto, vuelvo el lunes a entrenar con Puerto Montt"

El portero Mauricio Viana está sonando con fuerza en Colo Colo. Incluso se habla de que la próxima semana viajará a Argentina con el plantel, a realizar la intertemporada que solicitó el cuerpo técnico de Gustavo Quinteros.

En la noche del miércoles jugó ante Rangers en un partido que terminó 0-0 y donde se especuló que era su despedida de la tienda salmonera. Sin embargo el arquero comentó que no es segura su salida del elenco de Primera B.

"Tengo contrato vigente, renovable por dos años. Estoy acá, tengo días libres con la familia y vuelvo el lunes, así es que todo sigue normal", comentó a Radio Cooperativa el formado en Wanderers.

De hecho agregó que por ahora no tiene nada avanzado con el Popular. "Sé lo mismo que tú, rumores, ahora estoy acá al 100 por ciento. En ningún caso fue mi último partido, porque no hay nada concreto. Ahora me voy con días libres para volver el lunes con las pilas renovadas", manifestó.

Viana eso sí se mostró feliz de que su nombre aparezca en la órbita de un grande de Chile. "Siempre es importante que el trabajo se refleje estando en la carpeta de los equipos de Primera División, así es que contento y agradecido del grupo que me ha permitido destacar", señaló.

Colo Colo tiene pronosticado ir a Argentina el próximo martes 7 de junio, por lo que de realizarse el fichaje del portero tendrá que ser anunciado en los próximos días.