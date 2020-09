Martín Lasarte le hace un guiño a Colo Colo: “No sé la situación exacta, pero siempre es un privilegio que te consideren”

Ya no es ningún secreto que Colo Colo está buscando un técnico para terminar con el interinato de Gualberto Jara. En ese sentido, uno de los candidatos es: Martín Lasarte, técnico que tiene pasado en Universidad Católica y Universidad de Chile.

Por lo mismo, en conversación con Deportes en Agricultura y consultado sobre la opción de llegar a la banca del Cacique expresó que “en marzo me llamó una persona que ni siquiera me ofreció el cargo y yo especulé que era con eso, pero en ese momento le dije que no podía salir de Uruguay. Por suerte ahora solucioné mi tema, pero no he tenido ningún tipo de contacto o vínculo desde Colo Colo”.

“Te llaman cuando las cosas están complicadas. Hay equipos, que más allá de las circunstancias, es un honor poder dirigirlos. Peñarol, Boca Juniors, Nacional, Colo Colo son de esos equipos. Siempre es un privilegio si lo consideran en una lista para ser el entrenador”, agregó.

Colo Colo viene de igualar sin goles ante Unión La Calera. (FOTO: Agencia Uno)

Copa Libertadores



Pero eso no fue todo, porque tuvo palabras para dar a conocer el presente de Peñarol, próximo rival de los Albos, que tampoco lo pasa bien en el plano local, además de mencionar qué se habla del Popular en Uruguay.

“Es uno de los equipos que no ha cumplido con el diágnostico inicial: es un equipo grande, trajo un entrenador joven como Diego Forlán, pero la fórmula no funcionó. Y el nuevo entrenador (Mario Saralegui) no ha podido implementar su idea de juego, porque tiene partidos cada dos o tres días. Por eso es una incógnita Peñarol”.

“En tanto, de Colo Colo se dice la realidad. Peñarol va a enfrentar a un grande en una época que está en vacas flacas, porque no se condice su posición en la tabla del torneo chileno con la realidad de su historia”, complementó.

Finalmente, tuvo algunos comentarios sobre el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2022 y fue categórico: “Jugar la Copa Libertadores me parece una temeridad. Imáginate para las Eliminatorias. Yo lo veo muy complicado, muy difícil. Sé que hay algunos aspectos económicos, pero uno debe poner la salud por delante”, sentenció.