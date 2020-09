Colo Colo no puede cambiar de entrenador por cuarentena y ratifica a Gualberto Jara

Colo Colo sigue sin ganar después de la pandemia. El cuadro albo suma dos empates y dos derrotas después del receso y los dardos apuntan sobre su entrenador, Gualberto Jara, en la antesala del choque de este martes contra Peñarol, por Copa Libertadores.

Sin embargo, ya hay una certeza para el técnico paraguayo. Pese a que se han multiplicado las informaciones que hablan de su salida, lo cierto es que la coyuntura impedirá que Blanco y Negro encuentre un relevo a su gusto.

Según informa La Cuarta, la intención de la dirigencia es reclutar a su reemplazante desde el extranjero, pero el elegido deberá esperar al menos dos semanas para ponerse a trabajar con el primer equipo del Cacique.

"Cualquiera de los entrenadores que el club decida traer, tendrá que llegar a Santiago y hacer una cuarentena mínima de 14 días. Recién después de ese lapso, podrá tomar las riendas del alicaído plantel blanco", asegura el Diario Pop.

De esta manera, Jara queda absolutamente ratificado para lo venidero, aunque el tiempo corre para ByN, ya que las dos semanas de plazo postergarán, de momento, el debut para el mes de octubre. Y antes se enfrentará a Antofagasta en Macul y Peñarol de visita.

Colo Colo recibirá a Peñarol en el estadio Monumental este martes desde las 18:30 horas. Foto: Agencia Uno

Calendario sobrecargado para Colo Colo



De todas formas, la dirigencia tendrá el receso de Fiestas Patrias para seleccionar al nuevo estratega del conjunto colocolino, aunque Gualberto Jara aseguró que tenía el respaldo de la concesionaria hasta fin de año.

"Me dijeron que estaba confirmado hasta diciembre y me dieron su palabra, estoy en eso abocado. El resto es ruido externo que no me preocupa", sentenció el entrenador paraguayo después del 0-0 ante Unión La Calera.

El calendario está especialmente recargado para Colo Colo. El martes se enfrenta a Peñarol por Copa Libertadores y luego vendrá el receso por las Fiestas Patrias hasta el 26 de septiembre, cuando reciba a Antofagasta por el Campeonato Nacional.

Los Albos tendrán tres partidos esa semana, ya que se sumará Peñarol de visita por Copa Libertadores (29 de septiembre) y Huachipato por la liga (3 de octubre). Después vendrán tres partidos del torneo chileno hasta que reciba a Jorge Wilstermann, el 20 de octubre.