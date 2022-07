Colo Colo derrotó a Huachipato en el estadio Monumental por la fecha 19 del Campeonato Nacional, triunfo que le permitió a los de Gustavo Quinteros mantener la cima de la tabla de posiciones en exclusiva justo ad portas de Superclásico ante Universidad de Chile. La acción que desniveló todo fue un zapatazo de Cristián Zavala cuando el encuentro ya se iba, lo que provocó la emoción del ex Deportes Melipilla.

Y, tras el compromiso, Mario Salas, DT acerero, manifestó que “en el momento del gol estábamos equiparando las situaciones sin poder ejercer un dominio sobre colo Colo, algo que no se dio en todo el partido. Ahí vino el zapatazo de Zavala. El gran tema es que con los niveles de imprecisión que tuvimos es difícil mantener una estrategia de juego. Queríamos tener más la pelota y no pudimos. Defensivamente estuvimos bien, pero al final lo que pasa es que si apuestas todo a defenderte, a no cometer errores, en algún momento hay una genialidad o cometes un error, algo pasa. Después no tuvimos respuesta. Colo Colo se queda con un triunfo merecido, pudo ser más holgado”.

Además, recalcó que “no hubo ninguna traición a los principios. Hablo de la fase ofensiva, en la defensiva tuvimos un buen nivel. En la vida se intenta y a veces no resulta. Cuando se intenta, no es traición. Son situaciones que no se dan como uno quiere. Pero no es traición al modelo, la idea, eso está zanjado”.

“Con Colo Colo hay que aguantar, vas a perder la posesión lo más probable, te van a generar, va a haber un dominio de este tipo de clubes grandes en casi todo el partido. No puedo planificar un partido de igual a igual con Colo Colo, pero sí con una táctica, una estrategia, una propuesta que me permita pelearle el balón y tener una solvencia defensiva que me permita sacar adelante el partido. No se planifica para perder. Tratamos de tener más el balón, era nuestra idea y no lo hicimos. Nuestra idea era hacer más daño, explotar la espalda de la línea defensiva de ellos, pero no se pudo. El rival también juega y a veces las cosas no resultan. El problema hubiera sido no intentarlo, lo intentamos, pero no lo pudimos sacar adelante”, abundó.

Finalmente, el Comandante recalcó que “siempre se conjugan dos cosas. Hay una virtud del rival, pero fuimos muy imprecisos. Estuvimos muy acelerados a la hora de meter el balón profundo. Llegábamos bien a mitad de cancha, pero al profundizar o generar una acción ofensiva, no lo hacíamos. Y era por imprecisiones, no por una presión atosigante de Colo Colo. Salíamos de la presión, pero no tuvimos las virtudes para desequilibrar”.