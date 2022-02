El triunfo de Colo Colo ante Everton no dejó las aguas totalmente quietas en el Monumental. Esto debido a las discrepancias entre Gustavo Quinteros, el entrenador, y Daniel Morón, el gerente deportivo. Todo por el tema de los refuerzos que está pidiendo el DT.

Algo que no le gustó mucho a un emblema de los albos como es Marcelo Barticciotto, quien piensa que es una polémica que se pudo haber evitado si es que los trapos sucios se lavaran en casa.

"Lo ideal es que se hable en privado antes de hacer las cosas públicas, no se ve bien", indicó el Barti en Radio Cooperativa. "La idea es que no quede mal uno diciendo que no traerán más jugadores y el otro pidiendo", añadió y dejó en claro su postura sobre a quién le da la razón: "Estoy con Quinteros en esta y no con mi amigo Daniel (Morón)".

El campeón de América en 1991 explicó por qué es necesario que Colo Colo pueda incorporar a más jugadores. "Ante Everton entró Oroz y termina haciendo el gol, pero en el banco Quinteros no tenía muchos jugadores de nombre, eran todos jóvenes, no estaba Bolados. Si se lesiona alguno no tiene para dónde mirar", manifestó.

Luego el Barti señaló que "en el Campeonato Nacional le alcanza, pero para la Copa necesita. Sobre todo si se fueron dos 9, no tiene más ahí, pues habrá que ver cómo anda Santos si juega y Arriagada recién empieza".

De todas maneras, no quiere que se tape a los jóvenes. "Tiene que haber mixtura, los jóvenes son bienvenidos para ser posibilidad, pero también se necesitan jugadores hechos para solucionar partidos, sobre todo en la Copa. Oroz y Villanueva le resolvieron el partido ante Everton, los jóvenes con condiciones deben jugar, eso está clarísimo".

Colo Colo puede sumar refuerzos hasta antes de la cuarta fecha del torneo, que se juega a fines de febrero, por lo que habrá que ver si la dirigencia hace un esfuerzo o Quinteros tendrá que quedarse con las ganas de tener más jugadores.