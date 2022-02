El debate interno en Colo Colo a raíz del reforzamiento del plantel de cara a un 2022 en que el Cacique tendrá tres competencias de alta exigencia, sumó un nuevo capítulo que enfrenta al entrenador del primer equipo, Gustavo Quinteros, y al gerente deportivo, Daniel Morón.

La partida de Iván Morales y Javier Parraguez a Cruz Azul de México y Sport Recife de Brasil, respectivamente, sumada a la posibilidad de que Christian Santos deje el cuadro albo en las próximas semanas, encendió alarmas para el técnico argentino.

El estratega del cuadro popular ha reiterado la posibilidad de sumar una cuarta incorporación, pero después de la victoria sobre Everton, Morón fue claro en la apreciación dirigencial. "El plantel está totalmente cerrado, mientras no haya ninguna salida", dijo a radio Cooperativa.

El ex campeón de Copa Libertadores insistió en que no habrá movimientos, a menos de que se ratifique la partida de algún hombre. "Esto sigue así, tal cual", subrayó el Loro, que además clarificó que "no hay absolutamente ninguna propuesta ni ofrecimiento por Santos".

Minutos más tarde, en conferencia de prensa, Quinteros retrucó los dichos del gerente. "Me gustaría ante la partida de muchos jugadores no quedarme con un equipo corto. Hoy estoy conforme, pero tenemos tres torneos por jugar", sentenció.

Además, el DT aseguró que la partida de Santos es muy posible. "Se fueron dos delanteros y se va un delantero más. Tenemos que incorporar un jugador, por más que estén o no estén de acuerdo. Hay que decir lo que sucede, nada más", subrayó.

Así mismo, Quinteros llamó de atención de los regentes: "Espero que lo entiendan, que comprendan esta situación. Tenemos muchos chicos, hay que participar en Copa Libertadores y tenemos que pensar en pelear el Campeonato Nacional y pelear Copa Chile".

"Se fueron muchos jugadores. No voy a enumerar ahora los jugadores que se fueron, pero son muchos", concluyó Quinteros frente a un registro que es bastante claro en término de los movimientos de la plantilla del Cacique.

Por un lado, partieron Miiko Albornoz, Iván Morales, Ignacio Jara y Javier Parraguez, lo que se suma a la renovación de los préstamos de Felipe Fritz, Ronald de la Fuente, Juan Carlos Gaete y Leonardo Valencia, entre los más destacados.

En cambio, entre los arribos se cuenta a los delanteros Juan Martín Lucero, Alexander Oroz y Cristián Zavala, además del mediocampista Esteban Pavez y los canteranos Pedro Navarro y Williams Alarcón.