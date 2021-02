Marcelo Barticciotto elogia a Ignacio Jara, pero advierte: "No es lo mismo entrar que jugar todo el partido"

Ignacio Jara fue una de las grandes figuras del triunfo 2-1 de Colo Colo sobre Unión La Calera, aportando con un gol de distancia y también con una asistencia a César Fuentes. Su desempeño lo deja como una opción importante para Gustavo Quinteros en la recta final del torneo.

Marcelo Barticciotto se refiere al presente del atacante: “Me parece que entró bien contra Coquimbo y ni hablar el otro día, pero tal vez si estaba Jorge Valdivia, Matías Fernández o Leo Valencia, inclusive, quizás a Jara no lo hubiesen puesto, no estaríamos hablando de él”, dice en Radio Cooperativa.

El ídolo del Cacique asegura que al ex Goiás le falta sostener estas buenas actuaciones en el tiempo: “Yo no creo que Jara esté pasando un buen momento, ingresó muy bien el otro día, para hablar de que está pasando un buen momento hay que esperar un par de partidos más y en definitiva no es lo mismo entrar, que jugar todo el partido. Yo creo que son las dos cosas, la urgencia y que no están los otros jugadores que podrían haber jugado”.

Ignacio Jara entró por Pablo Mouche a los 60' en el último partido de Colo Colo, por lo que podría luchar por una titularidad en ese puesto. De todas formas, también es una de las alternativas que maneja Gustavo Quinteros para la plaza de mediocampista ofensivo, más considerado que Matías Fernández y Leonardo Valencia vienen retornando de lesiones.

Ignacio Jara fue clave para que Colo Colo venciera a Unión La Calera

Colo Colo enfrentará a Deportes Iquique el sábado a las 21:30 en el estadio Tierra de Campeones en su antepenúltima final para intentar lograr el objetivo de permanecer en Primera División.