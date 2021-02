Ignacio Jara valora el alza de Colo Colo: "Hemos mejorado mucho en lo anímico, estamos mojando la camiseta"

Justo sobre el final del Campeonato Nacional es que Colo Colo ha encontrado su mejor rendimiento y ya son cinco encuentros consecutivos sin perder, además de tan solo una derrota en los últimos 11 disputados. La última presentación fue una importante victoria por 2-1 sobre Unión La Calera con remontada incluida.

Uno de los de mejor rendimiento en este compromiso es Ignacio Jara, quien va mostrando una alza en su nivel. "Me sentí super cómodo, cada vez agarro más confianza y eso me lo da el cuerpo técnico. Creo que con trabajo se va logrando todo y espero seguir apoyándome en mis compañeros. Muy contento por el gol, fue todo muy rápido y cuando vi ese espacio se dio. Pude ayudar al equipo como antes lo hicieron otros compañeros", afirmó en conferencia de prensa.

Restan tres encuentros para que el Cacique escape, definitivamente, de la posibilidad de descender pero la confianza ha ido creciendo con los últimos resultados. "El estado anímico es importante, lo hemos mejorado mucho trabajando en conjunto. Nos propusimos ganar lo que más podamos y que en estas situaciones hay que tener más calma que cuando los partidos están igualados. En estos partidos estuvimos en esos momentos, pero con grandes actuaciones, mojando la camiseta", puntualizó.

Es por eso que en Colo Colo se habla cada vez menos de bajar de categoría. "Nosotros no pensamos en el descenso, tenemos la posibilidad de revertir la situación y hay que ganar tres finales que se vienen, que serán durísimas. Pensamos solo en ganar, seguir unidos como en este último tiempo que hemos mejorado mucho. Lo que ha pasado ya fue, nos propusimos luchar hasta el final, correr por el compañero y lo vamos a seguir haciendo", indicó.

Jara tiene claro que se siente más a gusto estando libre en el medio del campo, algo que habla con el entrenador Gustavo Quinteros. "Lo hemos conversado con el profe, pero la disposición de jugar donde sea siempre va a estar por la situación en la que estamos. Todavía no he alcanzado mi cien por ciento, hace tiempo no jugaba tantos minutos porque en Brasil no se dio la oportunidad. Estoy trabajando mucho la parte física, la parte táctica que me pide el profesor", puntualizó.