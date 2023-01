Gustavo Quinteros quedó furioso tras la derrota de Colo Colo en la Supercopa de Chile ante Magallanes vía lanzamientos penales, pero más allá del resultado se fue profundamente molesto con el actuar del árbitro Fernando Véjar en la cancha del Estadio Sausalito de Viña del Mar. Lo que generó polémica y a lo que se refirió recientemente Marcelo Barticciotto.

"Ojalá que el Campeonato Nacional no sea dirigido por árbitros que no están capacitados como él. Cada vez que nos dirige es difícil que podamos ganar. No debe tener nada en contra mía porque no lo conozco, pero debe tener algo en contra de Colo Colo. No sé si es malo o cobra a propósito en nuestra contra, pero que no nos dirija más, le voy a decir al club que haga algo porque siempre nos perjudica mucho", fue parte de lo que disparó el técnico albo post partido.

"Fuertes declaraciones, y desmedidas"

A través de Al Aire Libre en Cooperativa, el histórico exdelantero del Cacique fue consultado sobre la ruda crítica que el entrenador argentino nacionalizado boliviano disparó abiertamente en contra del colegiado criollo, la que le pareció un exceso.

"Encontré fuertes sus declaraciones, las encontré desmedidas", advierte de entrada Barti, pero tras eso aprovecha para dar las razones que lo llevan a salir en defensa del árbitro a pesar de que considera que fue un excelente trabajo.

"A mí me parece que no fue un mal arbitraje, ayer lo dijimos en el comentario que puede haber cometido algunos errores, pero no incidió para nada en el resultado del partido", añade.

Después, "el 7 del pueblo" detalla que "la expulsión de Gil está bien en definitiva, primero lo aplaude y lo podría haber expulsado de una y después le termina diciendo algo y lo expulsan".

Así, concluye dejando en claro que fueron "duras declaraciones, pero más allá de que uno se pueda sentir perjudicado o pueda sentir que un árbitro cada vez que te dirige no lo hace de buena forma, me parece que ese tipo de declaraciones no ayudan en nada".

"En el primer partido empezar tirándole los dardos al árbitro me parece hasta contraproducente"

No solo Marcelo Barticciotto aprovechó los micrófonos de Al Aire Libre en Cooperativa para expresar su opinión sobre la polémica en torno a Gustavo Quinteros y Fernando Véjar, sino que también lo hizo Rodrigo Goldberg.

El Polaco siguió en la misma línea de Barti, y reconoce acerca de las palabras del técnico hacia el árbitro que "a mí me sorprendió. Uno no debiera hacerlo porque conoce a este personaje que es un muy buen entrenador, en temporadas diferentes ha sacado campeones a dos equipos del fútbol chileno, de los más grandes y los que más invierten, sí, pero lo supo encontrar el flanco a los dos y sacarlos campeones, parto por ahí, reconociéndole a él una gran capacidad".

Sin embargo, tras eso señala que "partir el año, o sea, tu primer partido y empiezas tirándole los dárdos al árbitro me parece hasta contraproducente, es hasta malo".

"Cuando un entrenador hace esto primero lo que quiere es poner el tema en el tapete y con un equipo grande eso repercute, y la muestra más clara es que estamos hablando ahora de eso, y segundo que enfoca toda la atención, y también la de los árbitros que son seres humanos como cualquier otro, en él y no en los jugadores, otro punto positivo", añade.

Eso sí, advierte que "el tema es que esto es como un búmeran porque llega un punto en el que empezaste este partido más de alguno va a decir 'ya empezó este gallo', entonces creo que es un tema espinudo y creo que lo está poniendo de manera demasiado anticipada, si tú me dijeras sabes que son cuatro o cinco partidos, ya, pero más encima después dice que el árbitro no incidió en el resultado del partido, entonces por qué reclama, no entiendo".

"Se equivocó, sí, no es de los mejores arbitrajes, totalmente de acuerdo, pero de ahí a decir por favor que no nos arbitre más cuando estamos recién empezando el año, este es el primer partido oficial del año y ya empezó con esto, insisto en que después le pueden pasar la cuenta a los jugadores no a él", finalizó.