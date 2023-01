El técnico aseguró que el árbitro siempre perjudica a Colo Colo y pidió que no los vuelva a dirigir. Ante esto, el ex delantero hizo un llamado a la calma.

Colo Colo cayó en la Supercopa frente a Magallanes y comenzó con un duro revés la temporada 2023. Pero más allá de lo que pasó en la cancha, quizás lo que más ha dado que hablar fueron los dichos de Gustavo Quinteros contra el árbitro Fernando Véjar.

El técnico recibió una tarjeta amarilla en el primer tiempo por reclamos ante los nulos cobros del juez y terminó caliente tras la expulsión de Leonardo Gil. Esto derivó en que una vez finalizara la conferencia de prensa, el entrenador sorprendiera a todos para atacar al encargado del encuentro.

"Que el Campeonato Nacional no sea dirigido por árbitros que no están capacitados como éste", dijo Gustavo Quinteros antes de recordar su primer cruce con el referi. "Lo que nos pasó contra Palestino en la fecha 7 del 2021, un codazo increíble contra Costa en el que el VAR le decía que era penal y expulsión, no cobró nada".

"Contra mío no debe tener nada, porque nunca hablamos ni me lo crucé. Pero debe tener algo en contra de Colo Colo. Después de ese partido con Palestino lo congelaron y lo vuelven a poner ahora en una final", añadió en medio del descargo.

Sus dichos de inmediato generaron ruido dentro del ambiente futbolístico de nuestro país, recibiendo una respuesta este lunes.

Patricio Yáñez apoya reclamo de Quinteros contra Véjar, pero pide bajar un cambio

Luego de los dichos de Gustavo Quinteros contra Fernando Véjar, Patricio Yáñez decidió sacar la voz. En la última edición de Deportes en Agricultura, el otrora delantero le paró el carro al técnico por acusar una persecución del juez contra el Cacique.

"No tiene que hacer absolutamente nada. De dónde saca eso Quinteros, con su experiencia y recorrido señalar que Vejar le mete la mano a Colo Colo… ¡Pero en absoluto!", lanzó de entrada.

Pero pese a su parada de carros, Pato Yáñez sí respaldó las críticas a Fernando Véjar. "Es un árbitro que no tiene capacidad, en eso voy a coincidir, lo encuentro bastante discreto. Pero decir que es una persecución… Creo que hay que ponerle paños fríos, porque los termos después la agarran y generan violencia".

"Ayer Tobar estaba con Bascuñán viendo el partido, me dio la impresión que tienen que tomar las medidas, corregir, pero señalar abiertamente como lo hace el técnico que Vejar le esta cobrando en contra, que le tiene mala, es peligroso e irresponsable para un técnico de su estatura", sentenció.

Colo Colo tendrá que levantarse rápido del golpe que significó perder la Supercoap de Chile en el inicio de la temporada y ahora solo piensa en el debut en el Campeonato Nacional. El próximo domingo 22 de enero desde las 18:30 horas visitan a Deportes Copiapó, el segundo ascendido de la B, para comenzar la defensa del título.