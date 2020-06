Luis Pérez recuerda el título de la Copa Libertadores: “Nunca pensé que se daría de manera tan soñada”

Este 5 de junio de conmemora el título más importante alcanzado por un club chileno: la Copa Libertadores de 1991 ganada por Colo Colo. En ese sentido, Luis Pérez, el delantero que inscribió su nombre con dos goles en la final del certamen, recordó ese día y dijo que Patricio Yáñez fue el mejor jugador de esa recordada campaña.

En conversación con Deportes en Agricultura partió mencionando que “gracias a Dios estuve preparado para ese desafío, pero nunca pensé que ese título iba a darse de la manera tan soñada que fue”.

En la misma línea, agregó que “los días previos los viví tranquilos. A penas terminó el partido en Asunción el DT me confirmó que iba como titular. Tenía un respaldo de haber tenido experiencias en copas internacionales”.

Luis Pérez marcó dos de los tres goles en la final de la Copa Libertadores, anotaciones que lo dejaron como el jugador del partido y en la historia grande del Cacique.

Pero eso no fue todo, porque tuvo palabras para Mirko Jozic, quien lideró ese título como director técnico. “Mirko siempre me hizo ver que yo era la primera opción del recambio. Eso me mantuvo la ilusión de poder jugar”, dijo.

“Lo más importante era ganarla, porque no podíamos defraudar a la gente y a nuestras familias”, complementó, refiriéndose a la importancia que existía en esa época de alcanzar un título continental.

Finalmente, tuvo palabras para Patricio Yáñez, a quien calificó como el mejor jugador del certamen. “El mejor fue él sin dudas, por todas las condiciones que entregaba y su calidad”, sentenció.