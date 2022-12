Carlos Caszely denuncia y critica desconcentración de los jugadores de Colo Colo en visita a River: "Estaban más preocupados de las señoras y de las guaguas"

Colo Colo se coronó campeón del Campeonato Nacional 2022, pero a fines de mayo no lo pasaba bien por su irregular participación en la Copa Libertadores. El Cacique venía de caer por goleada ante River Plate en Buenos Aires y debía jugarse la última chance de clasificar en la última fecha de la fase de grupos ante Fortaleza.

En la previa del duelo ante los brasileños, Carlos Caszely lanzó duras críticas contra el plantel albo por las desconcentraciones que tuvieron los jugadores de Colo Colo antes de enfrentar a River Plate.

La nota completa del 23 de mayo

Colo Colo enfrentará este miércoles uno de los partidos más decisivos de los últimos años. El Cacique recibirá a Fortaleza de Brasil, en un estadio Monumental sin público por castigo de la Conmebol. Y el panorama parece complejo para un equipo que sólo ganó dos de siete partidos el último mes.

Pero también se suma el ruido exterior y particularmente la crítica de uno de los líderes históricos del cuadro popular. Se trata de Carlos Humberto Caszely, quien acompañó a la delegación colocolina a Buenos Aires para el choque de la semana pasada con River Plate, y criticó una situación que avizoró en el plantel profesional.

"Hubo algún tipo de distracciones en el viaje que no me gustaron", sentenció el goleador histórico en diálogo con Círculo Central. "Lo primero que me llamó la atención es que viajaran los familiares con hijos, con guaguas. Los jugadores estaban más preocupados de las señoras y de las guaguas que del partido más importante que tenía Colo Colo en esta ronda", lamentó.

Caszely puso como ejemplo una situación que presenció en el palco oficial. "Aunque no crean, eso te hace daño. Hay una preocupación, te sacan de la concentración. Me pareció bastante raro, porque vi mucha guagua, mucho niñito de uno o dos años", explicó el doble mundialista nacional.

"Yo estaba con Alfredo Stohwing cuando recibió un llamado quince minutos antes del inicio del partido, de un jugador que estaba preocupado por su señora porque estaba muy cerca de la Garra Blanca. El jugador, en vez de estar preocupado de rendir al ciento por ciento en el partido, estaba preocupado de que su señora estaba en un lugar que no le correspondía", reveló la leyenda.

Otro aspecto que inquieta a Caszely es el momento que viven algunos jugadores. "Hoy no están en el momento grandioso que tuvieron hace tres semanas, en su mejor nivel. Ante River, a (Pablo) Solari ya lo pillaron. (Gabriel) Costa tampoco estuvo bien. Los dos centrales... me extraña que (Emiliano) Amor haya jugado con una lesión, porque hay que estar al 120 por ciento para jugar bien contra los argentinos", puntualizó Carlos Humberto.

Quien se salvó de la crítica fue Gustavo Quinteros, que estuvo en la mira antes del cotejo por las declaraciones de su representante sobre su interés de dar el salto a la selección chilena. Sin embargo, el histórico jugador asegura que el técnico albo "no estaba preocupado por la selección. Cuando tuve la oportunidad de tomar un café con él, de conversar, él habló solamente de Colo Colo, nada de la selección".

Colo Colo y Fortaleza se enfrentarán este miércoles desde las 18:00 horas en el estadio Monumental, por la sexta y última fecha del Grupo F de la Copa Libertadores de América. El subcampeón chileno necesita el triunfo para avanzar a octavos de final, mientras el empate o la derrota le darán el boleto a la Copa Sudamericana en el segundo semestre.