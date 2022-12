Lo + leído del 2022: Barticciotto le responde a Jaime García tras su mensaje a Quinteros

El 17 de agosto Ñublense remontó el partido de ida por los octavos de final a Colo Colo. Luego del encuentro, Jaime García expresó: "nosotros hemos perdido y nunca he salido a hablar si me faltan o no me faltan refuerzos, jamás. Yo he jugado de la misma forma perdiendo, ganando y empatando". Sus dichos no le agradaron a Marcelo Barticciotto, quien no dudó en responderle al DT.