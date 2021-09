El ex jugador e ídolo de Colo Colo, Leonel Herrera, le puso fichas a los de Gustavo Quinteros para el Superclásico del domingo, asegurando que Universidad de Chile " todo lo basa en Larrivey que es el único que hace goles".

Colo Colo y Universidad de Chile jugarán un nuevo Superclásico este 26 de septiembre a las 16:00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua, en un duelo que según el ex albo, Leonel Herrera, puede significar un importante salto para los albos en la lucha por el Campeonato Nacional

Los comandados por Gustavo Quinteros llegan al partido como líderes absolutos de la clasificación con cinco puntos de ventaja sobre su escolta, la Católica, por lo que el ánimo en Macul es alto.

En ese contexto el ex jugador e ídolo del elenco blanco, Leonel Herrera, conversó en extenso con Prensafútbol, donde le dio el favoritismo sin tapujos al Cacique, asegurando que una victoria puede meterlo en tierra derecha hacia la corona.

"No hay que confiarse pero si gana Colo Colo podría comenzar a acariciar el título. De ganar, Colo Colo se aleja 10 puntos del rival y eso son tres partidos y medio. Colo Colo no va a perder casi cuatro partidos, puede perder uno o dos, pero no cuatro", reflexionó.

"También hay que agregar que el rival tiene que ganarlos todos. Eso es un peso grande para los equipos que vienen de atrás, por eso te mencionaba que este partido es fundamental para Colo Colo. Si gana tiene un 90% del título asegurado", comentó.

Leonel Herrera también se dio el tiempo de analizar cómo llega cada elenco al vital duelo en Rancagua, criticando la dependencia de los azules en su actual goleador. "Colo Colo tiene una ventaja sobre la ‘U’. La ‘U’ todo lo basa en Larrivey que es el único que hace goles. Colo Colo se diferencia en que tiene muchas más variantes ofensivas".

"Atrás también es mucho más seguro que la ‘U’, por lo tanto viene mejor, tanto sea en el juego como en la tabla de posiciones, pero los partidos hay que jugarlos y en ese sentido estos son partidos son muy especiales, donde el cuidado y la preparación es muy diferente al resto de los partidos del año", explicó.

Herrera cerró asegurando que pese a todo, "aca son partidos individuales. Uno puede venir muy bien y el otro muy mal, y los resultados se dan al revés, entonces no tiene mucho que ver que cuál de los dos equipos llega en mejores condiciones".

¿Están de acuerdo con las palabras del ex albo, Redgoleros?