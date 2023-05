Colo Colo venció a Audax Italiano y escaló hasta el tercer lugar del Campeonato Nacional, pero no todas fueron buenas noticias en el Estadio Monumental. Los albos perdieron a Leonardo Gil, quien había anotado la apertura de la cuenta y debió salir retirarse a los 44' de partido.

Durante esta jornada, el Colorado acudió a realizarse exámenes médicos para medir la gravedad de su lesión y pudo dialogar con los medios de comunicación. El volante se mantuvo optimista y, aunque afirmó que estará una semana o algo más fuera, espera llegar al siguiente duelo de Copa Libertadores.

"Tuve un pequeño tirón, calculo que estaré una semana o 10 días fuera. Sé que no es nada grave, pero sí venía cargado del isquio de la jugada del arquero cuando me pega un rodillazo. Siento que tuve un tironcito chiquito, pero tengo suerte de que me recupero rápido", dijo.

“Cuando tuve el golpe con el arquero, se me empezó a cargar el cuádriceps. Después, en una jugada de control, cuando hice fuerza sentí que se me apretó el isquio", explicó después el volante, que fue reemplazado por Vicente Pizarro anoche en el Monumental.

"Voy a llegar bien a ese partido (con Monagas, el martes 23 de mayo). Mi mentalidad está en eso. Creo que voy a llegar, es un partido muy importante, así que voy a hacer todo lo posible para estar a disposición del técnico", cerró el volante.

Colo Colo vuelve a jugar este sábado 13, cuando enfrente a Unión Española a las 18:00 horas en el Santa Laura. Luego, chocará con Curicó Unido el jueves 18 en el Monumental, duelo que será el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional. Tras eso, viene el desafío con Monagas.