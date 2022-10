Leonardo Gil asegura que en el plantel de Colo Colo hay mucha molestia con las autoridades por no poder levantar la copa en Coquimbo en caso de que el Cacique logre coronarse campeón. Sí entiene que no hayan hinchas colocolinos porque en el Monumental tampoco se han recibido visitantes

Leo Gil expresa su enojo por no tener la copa en Coquimbo: "El campeón la debe levantar"

Colo Colo tiene muchas chances de ser campeón este domingo en Coquimbo Unido, cuando se enfrente en el Francisco Sánchez Rumoroso al elenco local. Un empate le basta al elenco que dirige Gustavo Quinteros para ser campeón, aunque la fiesta no se desatará en caso que eso ocurra.

Las autoridades señalaron que los hinchas de Colo Colo no podrán asistir al estadio por un tema de precaución. Y además no se entregará el trofeo en caso de que los albos logren conseguir su estrella 33, para no incitar a la violencia de los hinchas locales, en una decisión absurda considerando el espíritu del deporte.

Leonardo Gil se refirió a este asunto en conferencia de prensa realizada en el Monumental. "Según mi punto de vista, Colo Colo nunca ha entregado visitas cuando ha jugado de local. Está bien que un club no lo quiera hacer, como nosotros, me parece correcto. Pero lo de la copa no estoy de acuerdo", confesó.

El Colorado luego manifestó que "se organiza el torneo para que el campeón pueda levantar el trofeo, sea cual sea la situación del otro equipo y en la que no tenemos nada que ver. Estamos un poco molestos".

Luego el ex volante de Rosario Central aseguró que van a abstraerse de este asunto para enfocarse en el partido ante los Piratas. "Si las cosas se dan así, lo más importante es tratar de salir campeón y festejar con nuestra gente, que es lo que más queremos".

El duelo en la IV Región lo augura muy apretado. "No solo Coquimbo, sino que todos los equipos que hemos enfrentado hacen un planteamiento distinto al del torneo. Se paran atrás y tratan de salir de contra, que es lo más incómodo que nos ha pasado en el torneo. Pero cuando abrimos los partidos rápido, Colo Colo golea", contó.

Finalmente dijo que "tenemos la tarea de hacerlo, aprovechar las oportunidades y conseguir el título. Venimos trabajando muy bien, de diferentes manera sobre el equipo rival y cómo se van a parar. Estamos enfocados en lo que queremos, será un partido difícil porque ellos se juegan muchas cosas. Cuando uno está en una situación de descenso quieres ganar a toda costa, sabemos que van a presionarnos".