Kenita Larraín numeróloga predice que Colo Colo se salva: "No van a descender"

Colo Colo vivió este 2020 uno de los peores años de su historia deportiva e institucional, cayendo progresivamente, fecha a fecha, hasta llenar al fondo de la tabla y comenzar la temida lucha contra el descenso.

Pese a que el presente albo es complejo y, salvo excepciones, la calidad del plantel no es de las mejores, los hinchas tienen fe sumar la mayor cantidad de puntos posibles en los desafíos venideros para salvar la categoría.

María Eugenia Larraín, numeróloga y miembro importante de la farándula criolla, conversó en su nueva faceta esotérica con el programa Golazo de TV+ y La Cuarta, donde se aventuró a augurar un buen futuro para el Cacique.

«En 2021 viene un nuevo cambio de energía. Yo creo que según mis cálculos no deberían irse al descenso. A medida que sigan jugando van a ir de menos a más, pero cada vez que se asiente más la energía del número 1, que tiene que ver con el sol, con brillar, no se irán al descenso sino que podrán salir de este mal momento que están viviendo», aseguró la ex modelo.