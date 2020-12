Fernando Astengo corta cabezas: "Hay varios jugadores que nunca debieron vestir la camiseta de Colo Colo"

Fernando Astengo es un hombre identificado con Colo Colo pese a que el ex defensa de 60 años jugó sólo una temporada en el Cacique, puntualmente en 1986 consagrándose campeón con los albos. Hoy el León sufre con el presente que atraviesa el equipo dirigido por Gustavo Quinteros, que se ubica último en la tabla del Torneo Nacional en zona de descenso directo a la Primera B.

“Me da pena y rabia, porque hay varios jugadores que nunca debieron vestir la camiseta de Colo Colo. No están a la altura. El equipo hoy está en la UTI y si no cambia ahora, va a sufrir mucho en los últimos partidos del torneo”, dijo Astengo a Las Últimas Noticias.

Asimismo, Astengo recordó una anécdota de su paso como DT de Colo Colo el 2008, año en que llegó a la final perdiendo el pentacampeonato de los albos ante Everton.

“La noche anterior a viajar a Viña, los jugadores se reunieron en la concentración con la dirigencia para pactar los premios. Fue una discusión dura, donde hubo hasta movimientos de sillas, gritos. Gabriel Ruiz-Tagle les decía a los jugadores, encabezados por Sanhueza y Riffo, que se estaban excediendo. Y ellos le decían que pasarían a la historia. No hubo acuerdo", relata.

Fernando Astengo en su paso como jugador de Colo Colo.

Agrega que "al otro día, en el bus camino a Viña, los jugadores estaban enojados y decían que dejarían a los dirigentes solos en la cena de celebración del título, que ellos celebrarían con sus familias”, contó.

Sentencia que ese equipo “no jugó para atrás, pero no estuvieron a la altura de una final. En el entretiempo traté de sacarlos de la pasividad en que los veía. Hasta los reté. Pero no reaccionaron. (…) La directiva no tuvo manejo. Los premios no se arreglan la noche anterior a jugar una final”.